Todo sobre Tienda del Electro, la nueva tienda online de Grupo ClimaZona

viernes, 17 de junio de 2022, 08:28 h (CET) En los hogares son muchos y variados los electrodomésticos que se necesitan. Antiguamente adquirirlos en una tienda local, con todas las facilidades y ventajas que ofrecen este tipo de comercios, suponía acudir físicamente al establecimiento en cuestión. Sin embargo, hoy en día es posible hacerlo sin necesidad de salir de casa.

Y es que muchas de estas tiendas locales llevan años dando el paso de abrir un comercio electrónico, ofreciendo así sus productos a través de Internet. Es precisamente la decisión que ha tomado recientemente Grupo ClimaZona. Habiendo cosechado éxito previamente con Tienda del Aire y Tienda del Hostelero, ahora llega el momento de conseguir los mismos resultados con Tienda del Electro.

Gran catálogo en stock de electrodomésticos para el hogar

Lo primero que llama la atención es su amplísimo catálogo, poniéndolo a disposición de todos los usuarios interesados en electrodomésticos para el hogar. No importa si se trata de una secadora, lavadora, campana extractora, un microondas o cualquier pequeño electrodoméstico: en cualquier caso es fácil dar con el producto en cuestión, el cual está en stock.

Este último aspecto es muy importante, ya que el hecho de contar con él en el almacén da pie a que los tiempos de entrega sean mucho más reducidos. En concreto hablamos de una entrega inmediata que abarca un período de tan solo 24-48 horas.

Es destacable que, para disfrutar de esta entrega tan rápida, no hay por qué pagar por el envío. Y es que puede llegar a ser completamente gratuito, por muy voluminoso o pesado que sea el producto adquirido. Para disfrutar del transporte a coste cero el pedido mínimo debe ser de 250 euros.

Un comercio electrónico de este tipo no solo triunfa por la rapidez y la amplitud del catálogo. Grupo ClimaZona, al abrir Tienda del Electro, ha sido plenamente consciente de ello. Es por este motivo que no ha dudado en optar por las mejores marcas, planteando unos precios muy ajustados que llaman mucho la atención de los consumidores.

En pleno 2022 lo que más prima es sin duda alguna la relación calidad-precio. La de Tienda del Electro es realmente buena, tal como empiezan a demostrar las primeras opiniones que pueden leerse en la red.

Los consumidores indican en las valoraciones que están encantados con el resultado obtenido, sorprendiéndoles sobre todo el bajo precio pagado por el producto en cuestión. En los momentos de escribir estas líneas la puntuación media se sitúa en 4,9 estrellas sobre un máximo posible de 5, lo cual evidencia el alto nivel de satisfacción de los usuarios que ya han depositado su confianza en Tienda del Electro.

Conviene destacar el hecho de que quedar tan satisfechos pasa por ofrecer una buena experiencia al internauta, lo cual se consigue con una interfaz tan intuitiva como la de Tienda del Electro. Todo el proceso de compra, de principio a fin, es sencillo a más no poder. El objetivo es claro: facilitar y agilizar las adquisiciones online de electrodomésticos para el hogar con tal de que cualquier persona las pueda llevar a cabo.

La sencillez no solo se da al comprar a través del ordenador, sino también haciendo uso de otros dispositivos como el móvil o la tablet. Al tratarse de una página web responsive se ve perfectamente en todos los aparatos tecnológicos que cuentan con conexión a la red.

Sea cual sea el dispositivo desde el que hagas la transacción, el pago es seguro a más no poder. Ello aporta una gran tranquilidad a los consumidores, quienes no dudan en optar por este comercio electrónico recién abierto.

La satisfacción está garantizada, pudiendo devolver el producto durante un total de catorce días. En este sentido también es destacable lo bien que funciona el servicio de atención al cliente, sea cual sea la vía de contacto por la que se opte: llamada de teléfono, comunicación por WhatsApp, formulario de contacto en la web, etcétera.

