ParkingYa! sobre la inversión en plazas de parking, un negocio rentable en auge Emprendedores de Hoy

viernes, 17 de junio de 2022, 08:00 h (CET)

El aumento en la demanda de plazas de garaje ha generado que varias personas apuesten por invertir en este sector, ya que el coste inicial no es tan elevado en comparación con otros activos inmobiliarios.

La empresa ParkingYa! acumula más de 20 años de experiencia en la gestión y compraventa de plazas de garaje con especialistas del mercado en Barcelona, Madrid, Valencia y Sevilla. Con un enfoque innovador, la compañía utiliza la tecnología para mejorar la rapidez y efectividad en el momento de entregar soluciones a sus clientes.

Las plazas de parking generan gran rentabilidad para quienes invierten en este sector Una de las consecuencias originadas por la pandemia del covid-19 fue la elección del transporte privado por encima del transporte público, debido a la seguridad que ofrece para evitar los contagios. Por ello, la demanda de zonas de aparcamiento se incrementó en los últimos años, generando una oportunidad para los pequeños y medianos inversores.

Al tratarse de una inversión accesible, los pequeños ahorradores tienen una oportunidad para generar rentabilidad y mejorar sus ingresos económicos. Los precios varían en función de la zona y la ciudad en la que se comercialicen, con la opción de financiarlos a través de un préstamo personal o mediante una hipoteca.

Una de las ventajas que ofrece la inversión en plazas de garaje es que implica un gasto mínimo en temas de mantenimiento, por lo que no son necesarias reformas ni reparaciones constantes. En ese sentido, las opciones de alquiler son como aparcamientos en rotación, aparcamientos de abonados y alquiler de garajes enteros.

El alquiler de plazas de garaje es un procedimiento sencillo que aporta tranquilidad al arrendador Contar con la asesoría de una empresa especializada en la compraventa de plazas de garaje es importante porque permite evaluar las soluciones disponibles para cada propietario.

La primera opción para los inversores es contar con aparcamientos de rotación, dispuestos para servicios públicos de parking, por horas o en rotación. Por su parte, el aparcamiento de abonados ofrece la tranquilidad de que el arrendador recibe una cuota de alquiler mensual por una plaza fija, garantizando los ingresos mes a mes. En cambio, el alquiler de garajes enteros a empresas encargadas de operar aparcamientos se realiza con la seguridad de contar con un acuerdo justo.

La visión empresarial de ParkingYa! permite llegar con un servicio excelente a cada población, mediante un programa de expansión a través del modelo de franquicias. Para los inversores, la asesoría de una empresa especializada y de amplia experiencia contribuye en el crecimiento del mercado inmobiliario, con énfasis en el sector de la compraventa de garajes.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.