¿Cómo conseguir que un negocio tenga éxito?, con Projectum.es

jueves, 16 de junio de 2022, 17:28 h (CET)

Crear un negocio tiene gran atractivo y puede ofrecer grandes beneficios a los propietarios. Sin embargo, la mayoría de estos emprendimientos fracasan, lo cual podría deberse a la carencia de un proyecto viable en la etapa previa a la apertura. Es por este motivo que projectum.es muestra algunos puntos clave a tener en cuenta para que los nuevos negocios sean un éxito rotundo.

¿Qué hacer para que un proyecto sea exitoso? Aunque parezca obvio, el primer factor a considerar es la elaboración de un plan de negocios. Se trata de una herramienta de gestión que ayuda a definir los pasos que dará una empresa con el objetivo de tener clara la hoja de ruta a seguir. De modo que, independientemente del escenario en el que se encuentre, este documento ayudará a establecer los objetivos empresariales y los pasos a seguir para conseguir los resultados esperados. En este punto, es importante tener en cuenta las previsiones de venta, de gasto y los posibles beneficios que dará el negocio.

Otro aspecto clave es la selección de una ubicación correcta para abrir el negocio. La adquisición o alquiler de un local no es una decisión que deba tomarse a la ligera. Es necesario realizar un estudio completo de la zona, la competencia cercana y los precios de alquiler a pagar. Por norma general, las buenas ubicaciones van de la mano de alquileres altos. Este es un factor a tener en cuenta, ya que el alquiler es un coste fijo que marcará la estructura de costes.

Una vez seleccionado el local, es importante que una oficina técnica verifique su estado y la viabilidad de la actividad deseada en él; ya que es imprescindible asegurarse de que cumpla con las normativas para poder obtener una licencia de actividades.

Por otro lado, la parte visual y el look and feel del negocio tiene mucha influencia en la decisión del consumidor. Abrir un local con encanto y que marque la diferencia es esencial para que la gente se sienta atraída y además pueda recomendarlo. Por lo tanto, se sugiere invertir en crear una marca y concepto atractivos. Para ello, trabajar la imagen con un equipo de brandinges una buena alternativa.

Una vez abierto el negocio, es necesario comunicar su ubicación y lanzamiento al público. Una herramienta efectiva en este caso es el empleo de las redes sociales y web de la marca. En la época actual, la presencia online tiene la misma importancia que la offline.

Projectum.es: un excelente aliado para la apertura de un negocio La plataforma Projectum.es representa un gran aliado para el estudio de viabilidad y la apertura de nuevos negocios que necesiten asistencia para asegurar que sus proyectos salgan adelante de forma eficiente y segura. Cuentan con un equipo de técnicos especializados que se encargan de realizar un estudio de viabilidad previo y de realizar todo el proceso documental hasta la obtención de las licencias necesarias para la apertura, asegurando el éxito de estos proyectos.



