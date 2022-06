¿Cómo superar la depresión?, por Tu Psicoayuda Emprendedores de Hoy

Como una de las emociones humanas más comunes y naturales, se encuentra la tristeza. De hecho, es natural experimentarla ante grandes alteraciones en la vida, tensiones o desengaños. Sin embargo, cuando este sentimiento se profundiza sin razón aparente es posible estar ante un caso de depresión. Este cuadro es muy común, ya que 1 de cada 3 personas lo experimenta al menos una vez en su vida.

Si bien mayormente se presenta de forma leve, alrededor del 10% de quienes padecen depresión sufren algún tipo de brote de mayor gravedad. En todos los casos es posible superar este cuadro, siempre y cuando se cuente con la ayuda y el tratamiento adecuado que permita una sólida comprensión del trastorno. Esto es posible con el trabajo de un psicólogo Valencia como los que integran el equipo de los consultorios Tu Psicoayuda.

¿Cuáles son los pasos y tratamientos para superar la depresión? En Tu Psicoayuda los tratamientos psicológicos están centrados en la persona que padece depresión, considerando que cada paciente es distinto. El primer paso para enfrentar el problema es comenzar a reconocer los sentimientos y las preocupaciones que generan el estado depresivo. Con la ayuda de un profesional es posible lograr este objetivo y adquirir las habilidades necesarias para cambiar conductas.

El trabajo en terapia ocasiona una mejoría paulatina pero constante. El objetivo de cada psicólogo que integra los consultorios de Tu Psicoayuda en Valencia es que los pacientes optimicen su salud, aprendan a gestionar su enfermedad y recuperen el control sobre su vida.

En el tratamiento de la depresión, la medicación está considerada como un complemento y solo se emplea en casos graves. Contribuye a estabilizar y recuperar la normalidad, aunque las mejoras permanentes solo se consiguen a través de la psicoterapia.

¿Cómo saber si alguien padece depresión? La depresión provoca varios síntomas físicos fácilmente reconocibles. En este sentido, es probable que un paciente depresivo pierda el apetito y el interés por el sexo, sienta fatiga a pesar de no practicar actividad física, duerma muy poco o demasiado y experimente cierta lentitud para hablar o realizar cualquier otra actividad.

A nivel psicológico los síntomas más comunes de la depresión son sentirse miserable, perder interés en actividades que antes resultaban placenteras, pensar de forma lenta, tener dificultades para concentrarse y experimentar sentimientos de culpa. En los casos más graves es posible que el paciente considere autolesionarse. Los síntomas no se dan en su totalidad y tampoco se experimentan todos al mismo tiempo.

Si bien se conocen factores genéticos o de personalidad que favorecen la depresión, la ciencia aún no ha establecido las causas de este mal. Sin embargo, con el apoyo, el trabajo y la asistencia de un psicólogo Valencia como los que integran los consultorios de Tu Psicoayuda hoy en día resulta posible iniciar un tratamiento para superar la depresión y lograr una notable mejora en la calidad de vida.



