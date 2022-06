¿Cómo instalar una claraboya camper?, por Baie-Car Emprendedores de Hoy

Uno de los elementos más importantes en una furgoneta camper es la claraboya, ya que permite una mayor entrada de luz natural, la extracción del humo y la humedad y la reducción del calor interior. Tener todas las comodidades de una casa en un espacio más pequeño es posible en una furgoneta camper.

Por tal razón, Baie-Car, la firma especializada en la fabricación de recortes de vidrio y de ventanas para camper, autobuses, transportes para caballos, furgonetas y autocaravanas, ofrece en su tienda online claraboyas camper y todos los accesorios necesarios para su montaje.

¿Cómo instalar una claraboya en una furgoneta camper? Para la mayoría de las furgonetas, colocar una claraboya en el centro del techo es suficiente, mucho más si además se cuenta con un ventilador. En el caso de que el vehículo tenga cocina y baño, una buena alternativa es instalar una claraboya pequeña sobre el techo de la ducha para evitar humedades y otra para ventilar las demás estancias.

El proceso de montaje es similar al de las ventanas, por lo que es necesario marcar con un rotulador la chapa a cortar desde el exterior de la furgoneta y proceder a cortar con una caladora con sierra de metal o una amoladora. Cabe señalar la importancia de utilizar artículos de protección como guantes y gafas para evitar accidentes. Después de este paso, se deben lijar los bordes, aplicar un esmalte antióxido y sellar la zona para evitar entradas de agua. A continuación, se debe realizar un marco de madera para atornillar la claraboya y, una vez colocada, aplicar sellador industrial.

¿Por qué es importante la claraboya en una furgoneta? Las claraboyas juegan un papel fundamental en las furgonetas camper, puesto que son un elemento imprescindible para ventilar e iluminar el habitáculo. Si bien existen distintos tipos y tamaños, lo habitual es optar por colocar una no muy grande, debido a que las panorámicas no poseen ventilador.

Otro de los componentes principales de una claraboya es la mosquitera para evitar que entren insectos en el vehículo y un oscurecedor que no permita la entrada de luz natural a la hora de descansar. Por otro lado, contar con un ventilador de entrada y salida de aire resulta clave para que el humo y el aire caliente no se acumulen en el techo de la furgoneta.

Para este fin, Baie-Car ofrece productos de alta calidad, adecuados a las normas europeas y con la posibilidad de adquirirlos directamente desde la web a través de diversos medios de pago seguros.



