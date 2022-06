Los Patios de Beatas consigue el sello en sostenibilidad de Bioscore, de la mano de Made In Málaga Emprendedores de Hoy

El centro de negocios Made In Málaga y la compañía Bioscore tienen un acuerdo firmado cuyo propósito final es impulsar la sostenibilidad de los restaurantes de Málaga. El principal objetivo de esta colaboración es posicionar la restauración de la región como sostenible, aportando una herramienta para que los locales crezcan en transparencia y veracidad hacia sus clientes.

En el marco de este acuerdo, el legendario establecimiento de hostelería de Málaga, Los Patios de Beatas, ha obtenido el sello en sostenibilidad de Bioscore. La entrega fue realizada el martes 31 de mayo en el propio local. José López, project manager de Made In Málaga, y Julián Sanjuán, director y sumiller de Los Patios de Beatas, participaron en el acto.

Los Patios de Beatas ha obtenido el sello en sostenibilidad Al obtener la enseña, el restaurante y vinoteca ha logrado que su trabajo en términos de sostenibilidad, compromiso con el medioambiente y compromiso con la sociedad sea reconocido. Para recibir el sello, el local ha atravesado un análisis exhaustivo en las áreas de gestión de residuos, uso eficiente de energía y de agua, RSC (Responsabilidad Social Corporativa) y emisiones.

De esta manera, el establecimiento ha verificado la sostenibilidad de triple impacto. Según esta mirada innovadora, el éxito de un negocio se basa en el cuidado del impacto ambiental, en la aportación de valor económico y en una mirada social vinculada con la inclusión y la equidad. La obtención del sello en sostenibilidad de Bioscore va asociado a un código QR que el establecimiento puede ubicar en cualquier espacio de su local para que los clientes tengan acceso a conocer el estado de sostenibilidad del lugar en el que se encuentran.

Los Patios de Beatas es un restaurante ubicado en el corazón del centro histórico de Málaga, a 50 metros del museo Picasso y sobre la emblemática calle Beatas. El local está compuesto por dos casas rehabilitadas, una del siglo XVIII y otra del siglo XIX, que están protegidas arquitectónicamente por su belleza. En este espacio de gran valor histórico es posible degustar una gran variedad de vinos y platos de los más diversos rincones gastronómicos.

Made In Málaga fomenta la sostenibilidad en el ámbito de la restauración Made In Málaga es una marca creada para promover, impulsar y apoyar a las empresas, diseñadores y negocios de Málaga. Cuentan con un marketplace en el que es posible ofrecer productos y servicios y organizan foros empresariales de formación y conexión. Además, entre otras acciones, promueven un Sello – Distintivo de Prestigio, Orgullo, Pertenencia y Excelencia disponible para empresas y profesionales de la ciudad que compartan estos valores. De esta manera, la marca funciona como una señal de distinción.

Los interesados en formar parte o recibir más información de Made In Málaga pueden rellenar el formulario de contacto en el sitio web de la marca o comunicarse por WhatsApp.

Made In Málaga, al impulsar la gestión del sello en sostenibilidad de Bioscore, ha dado un paso adelante para fomentar estándares de calidad más altos en el sector de la restauración malagueña.



