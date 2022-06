El poder que tiene una marca de alisado vegano como Keratin Europa y sus ventajas Emprendedores de Hoy

miércoles, 15 de junio de 2022, 16:56 h (CET)

Keratin Europa es una fábrica de keratinas libre de formol y derivados, la cual fabrica una de las mejores keratinas de Europa, garantizando un liso perfecto y brillante hasta 6 meses. Así lo afirman las personas que han probado estas fórmulas y han tenido un crecimiento exponencial desde que han empezado con el tratamiento.

Keratin Europa comercializa su propia marca de alisados veganos o keratinas veganas, abriendo una ventana de oportunidades a muchos soñadores que veían imposibles sus sueños de tener una marca propia fabricada en Europa. Esta compañía recibe un gran éxito llenando los corazones de emprendedores y empresarios de la belleza capilar, ya que pueden comercializar estos productos a través de sus propias marcas y representando con orgullo una insignia de firmas poderosas que están empezando a sonar, muchas de ellas en países como Francia, Alemania, Portugal, etc. El mayor elemento diferenciador de sus productos es que promueven el alisado vegano con fórmulas probadas antes de salir al mercado, usando ingredientes naturales.

Su modelo de negocio consiste no solamente en proveer el producto, sino en acompañar a sus clientes con asesoría para que desarrollen su identidad comercial. En este contexto, destacan a sus compradores la importancia de entender el poder de una marca bien construida para competir con ventaja en el mercado.

El poder de una marca Los expertos de Keratin Europa destacan que una marca es la identidad comercial con la que un fabricante o proveedor de servicios presenta su producto. En términos de mercadeo, es el elemento diferenciador visible a simple vista, con el cual los consumidores pueden fácilmente ubicarlo. Forma parte del capital intangible de una compañía.

Una marca tiene la función de facilitar la adquisición de un producto por parte del consumidor. Para lograrlo, debe ser claramente identificable y diferenciable de la competencia, además de asociar sus atributos a los beneficios que busca el comprador promedio. En esto, las estrategias de branding juegan un papel fundamental.

Justamente con base en estos parámetros, el equipo de Keratin Europa trabaja al lado de sus clientes para que valoren la importancia de este elemento. La firma asesora y guía a sus compradores en todo el proceso de diseño y construcción de la marca. Incluso si el cliente no posee un logo elaborado, pone a disposición de ellos diseñadores gráficos experimentados para ayudarlos en ese sentido.

Alisado vegano de alta calidad Desde el principio, el propósito del Departamento de Investigación y Desarrollo de Keratin Europa ha sido el de generar productos naturales para el alisado vegano. Hasta ahora, manejan seis líneas de referencias que conforman un tratamiento completo para el cabello: Alisado Vegano Europeo, Alisado Vegano Brasileño, Antifrizz Botox Vegano y Tratamientos Post Cuidados.

También manufacturan el spray Protector Térmico y la línea de Finalizados. Todas las fórmulas cumplen con las regulaciones sanitarias exigidas por la Comunidad Europea y tienen la certificación de veganas. Sus complejos combinan aceites naturales, aminoácidos, antioxidantes, extractos florales y frutales, proteínas veganas y vitaminas. Uno de sus ingredientes básicos es el aloe vera.

En sus procesos productivos, han eximido el uso de aceites minerales, parabenos, sulfatos, derivados de animales o siliconas. Las formulaciones se actualizan constantemente en función de las tendencias del mercado y de todo lo nuevo que surge para el cuidado del pelo. Para Keratin Europa, la combinación de un producto de calidad con una marca bien construida constituye para sus emprendedores una garantía de éxito.



