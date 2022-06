7 de cada 10 no confían en la ciberprotección de fábrica de los dispositivos inteligentes, según ADT Comunicae

miércoles, 15 de junio de 2022, 15:42 h (CET) Mientras que el 68% sabe que los dispositivos inteligentes del hogar son susceptibles de sufrir un ciberataque, sólo el 5% confía en la protección predefinida de fábrica. 4 de cada 10 españoles desconoce la existencia de servicios especializados para proteger este tipo de dispositivos. Además de proteger el hogar frente a intrusiones o robos, es importante también protegerlo digitalmente ADT, la unidad de negocio de Johnson Controls Building Technologies & Solutions, ha desvelado que el 70% de los españoles cree que la protección que establece su proveedor de seguridad de confianza ofrece mayor ciberseguridad a sus dispositivos inteligentes conectados en su hogar, según su último informe*.

“Los hogares han cambiado y ahora estamos más conectados que nunca, gracias a la capacidad del Internet de las cosas (IoT, por sus siglas en inglés). Así como los dispositivos inteligentes nos ayudan en el día a día, tenemos que saber que éstos son susceptibles de sufrir un ciberataque y vulnerar así, nuestra intimidad”, comenta José González Osma, director de ADT, la Unidad de Negocio Residencial de Johnson Controls.

Según el informe, el 38% de los españoles no es consciente de que existen servicios especializados en proteger los dispositivos inteligentes de su hogar digital y sólo el 5% confía en la protección predefinida de fábrica.

Por otro lado, casi 7 de cada 10 españoles (68%) sabe que los dispositivos inteligentes de su hogar (altavoz inteligente, bombillas inteligentes, persianas inteligentes, purificadores de aire, enchufes inteligentes, entre otros) pueden sufrir un ciberataque.

Un hogar protegido, inteligente y ciberseguro

El hogar protegido, además de cuidar de la seguridad y bienestar de sus integrantes y de la familia 24/7, puede convertirse también en un hogar digital gracias a la IoT, que integra dispositivos inteligentes para añadir comodidad al hogar.

Los dispositivos inteligentes y sistemas de automatización de tareas para el hogar, además de simplificar el día a día en las casas, requieren de la recopilación de datos personales para la optimización y mejora de sus funcionalidades, almacenando una información valiosa que pueden ser susceptible de terminar en las manos incorrectas debido a los cada vez más habituales ciberataques.

“La Alarma ADT cuenta con un protocolo de conexión encriptada de alta seguridad para comunicaciones seguras y con la máxima protección, para asegurar la conexión a nuestra central de alarmas y una protección de los hogares 24/7”, señala José González Osma. “Si a esto último, unimos el servicio de ciberseguridad, damos un valor añadido a nuestros clientes que podrán disfrutar de una seguridad total tanto de su hogar como de su vida digital”.

Es importante disponer hoy en día de un servicio de ciberseguridad que dote al domicilio de una protección digital, como la que ofrece ADT a sus usuarios, haciendo posible contar con un localizador de dispositivos, servicio de control parental, protección de la vida digital del usuario, servicio antivirus, análisis de seguridad de la conexión a internet y vulnerabilidades IP, además de asistencia tecnológica integral, respaldada por profesionales y expertos que asistan al usuario los 7 días de la semana, durante las 24h del día.

La alarma inteligente para dispositivos inteligentes

Para hacer frente a las necesidades actuales de protección de los hogares, ADT integra las tecnologías más avanzadas con comunicación permanente a la central receptora de alarmas para proteger hogares y negocios. La seguridad inteligente de ADT Smart Security hace posible un hogar más seguro, inteligente y conectado, ofreciendo a los usuarios 3 niveles de seguridad: a través de la protección 24/7 de ADT Alert, que incluye sensores de apertura y cierre y detectores de movimiento, control del sistema de alarma desde el móvil y visualización de clips de vídeo en saltos de alarma; ADT Vision, añade además vídeo inteligencia y visualización del hogar en HD y en directo; y por último ADT Connect, que incorpora además la conectividad inteligente, a través de sus funcionalidades para la gestión y protección del hogar y dispositivos inteligentes.

La última innovación tecnológica de ADT es su novedoso panel de seguridad, un panel inteligente y de uso sencillo que es el cerebro del sistema ADT Smart Security y cuenta entre otras funcionalidades, con detección de rotura de cristal lo que ayuda a una detección anticipada, dispone de sirena integrada y tecnología de detección de inhibidores, ofrece una experiencia interactiva, cámara integrada, visualización y se comunica con los dispositivos vinculados permitiendo experimentar el verdadero hogar inteligente y conectado, mientras protege el hogar y la familia.

“Contar con un servicio integral de ciberseguridad en 2022 puede ser la mejor estrategia para hacer frente a los ataques informáticos que cada día serán más sofisticados y personalizados. Nuestro valor añadido como líderes en el mercado, permite que nuestros clientes creen hogares conectados gracias al IoT. Por eso, desde ADT ofrecemos a nuestros clientes un servicio de ciberseguridad adicional para proteger su vida digital y la de su familia y/o negocio”, concluye José Gonzalez Osma.

(*) Datos pertenecientes al "Estudio sobre Ciberseguridad en el Hogar Digital", llevado a cabo en España durante el segundo trimestre de 2022 por ADT, la unidad de negocio residencial de Johnson Controls Building Technologies & Solutions.

