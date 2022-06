Los ratones ergonómicos de Megacity combaten el síndrome del túnel carpiano Comunicae

miércoles, 15 de junio de 2022, 13:54 h (CET) Se ha calculado que hasta el 15% de la población española sufre el síndrome del túnel carpiano. Usar el ratón de ordenador de forma prudente, por no más de 30 minutos seguidos, a la vez que tomar descansos para estirar dedos y manos, son las prácticas ideales para combatir el cada vez más común síndrome del ratón de ordenador Sin duda, cada vez se usa más el ratón de ordenador. Se utiliza para trabajar, estudiar o, incluso, disfrutar con las experiencias derivadas de cualquier videojuego. Este hecho provoca que haya aumentado la incidencia del síndrome del túnel carpiano. Ésta es una enfermedad muy común que provoca hormigueo y dolor en las muñecas por la compresión del nervio mediano a su paso por las propias muñecas.

Casi dos de cada diez españoles padecen problemas derivados del también conocido como síndrome del ordenador. Para combatirla, en Megacity, papelería online especializada en material escolar y material de oficina, disponen del ratón ideal para cada muñeca, a precios realmente competitivos. Dispositivos perfectos para largas sesiones de trabajo, para horas ininterrumpidas de estudio o para el gaming.

De todos modos, desde Megacity recomiendas usar el mouse durante un máximo de 30 minutos seguidos. También procurar tomar descansos para estirar todos los dedos de ambas manos. En concreto, los fisioterapeutas consultados por Megacity insisten en dedicar 2 minutos siempre antes de ir al escritorio para realizar una serie de rutinas. También periódicos descansos y estirar, de nuevo, una vez terminada cualquier jornada de trabajo, así como las sesiones de estudio o de videojuegos.

Ejercicios de estiramiento antes y después de usar el ratón

- Durante 2 minutos, y de pie, estirar los brazos paralelos al suelo a la altura de los hombros. Con los puños cerrados, realizar círculos con las muñecas en ambos sentidos de las agujas del reloj.

- Al finalizar, dedicar 1 minuto a estirar los dedos de ambas manos. Se puede hacer ejerciendo un poco de fuerza con la otra mano.

- Repetir periódicamente los dos ejercicios, especialmente al terminar de trabajar o de estudiar, tras haber utilizado el ratón de ordenador.

Unas molestias capaces de condicionar la vida diaria de cualquier persona

Concretamente, el también conocido como “síndrome del ratón” se produce a raíz de la compresión del nervio mediano en la muñeca. El nervio mediano es el responsable de la sensibilidad del pulgar y los dedos largos. Por este motivo, los primeros síntomas de esta enfermedad son el adormecimiento, el hormigueo o el dolor en esa zona.

Sin embargo, las molestias pueden empezar en los dedos, la palma de la mano o la muñeca, para, a posteriori, comenzar a doler también el antebrazo o el codo. Finalmente, la inflamación puede provocar que se llegue a sentir toda la mano dormida, con las múltiples consecuencias negativas que este hecho puede suponer en el día a día (pérdida de sensibilidad, carencia de movimiento de la mano, etc.)

¿Cuál es la forma correcta de usar el mouse?

Desde Megacity recomiendan utilizar la menor cantidad de fuerza posible para mover el ratón de ordenador. También cuando se hace clic. Por otro lado, insisten en intentar mover el mouse con todo el antebrazo: no únicamente con la muñeca. De este modo, se logra mantener la muñeca en una posición correcta todo el tiempo, especialmente si se apoya una parte del antebrazo sobre el escritorio mientras se hace servir el mouse.

