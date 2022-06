​La importancia de contar con un seguro de Responsabilidad Civil Cubre la obligación de toda persona a reparar el daño que haya podido causar a una persona física o jurídica o al patrimonio de ésta Redacción

miércoles, 15 de junio de 2022, 08:56 h (CET) Todos nos hemos visto envueltos en situaciones en las que, por diferentes motivos, hemos causado algún perjuicio o daño a terceros, y también hemos sufrido el caso contrario, es decir, cuando los perjudicados hemos sido nosotros. La responsabilidad civil es un mecanismo que se activa en circunstancias como las anteriores. A continuación, conocemos con más detalle en qué consiste.



¿Qué es la responsabilidad civil?

La responsabilidad civil se define como la obligación de toda persona a reparar el daño o el perjuicio que haya podido causar a una persona física o jurídica o al patrimonio de ésta, tanto si el daño es producido de forma intencionada como si no existe intención o premeditación, es decir, si se ha producido por un error, por un descuido, accidentalmente, etc. Generalmente, esta responsabilidad suele traducirse en una indemnización que cubre los desperfectos o daños producidos, aunque también puede implicar el resarcimiento de los perjuicios económicos derivados de tales daños.

En general, para que exista responsabilidad civil ha de existir una persona que provoque el daño y otra que lo sufra, y las consecuencias económicas han de manifestarse en forma de daño o de perjuicio, afectando a la persona o a su patrimonio.

Aunque en un primer momento todos estos conceptos puedan parecernos algo alejados del día a día, nos sorprenderá conocer las numerosas situaciones, más o menos cotidianas, en las que entra en juego el concepto de responsabilidad civil. Por ejemplo, en un accidente de tráfico en el que se producen lesionados; cuando una fuga de agua ocasiona desperfectos en las casas vecinas; cuando un médico comete una negligencia en una operación; cuando los padres han de responder ante un desperfecto provocado por su hijo, cuando el dueño de un perro ha de responsabilizarse del ataque del animal a un ciudadano, etc.

La responsabilidad civil puede ser contractual, cuando se incumple un deber fijado en un contrato, y extracontractual, cuando el daño o perjuicio producido no figuraba en ningún contrato. También existe la responsabilidad civil derivada de un delito cuando el autor del mismo ha de reparar los daños económicos causados y está obligado a indemnizar al perjudicado por los daños materiales y morales causados.

¿En qué casos necesito una cobertura de responsabilidad civil?

Los seguros de Responsabilidad Civil son obligatorios en muchas circunstancias. Una de las situaciones que nos resultará más familiar es cuando conducimos un coche. También es obligatorio en el caso de las sociedades profesionales en general, así como las entidades privadas que presten servicios sanitarios.

En otros casos, aunque no es obligatorio, sí que se considera muy recomendable. Por ejemplo, contratar un seguro de responsabilidad civil para cualquier empresa puede ahorrarnos muchas situaciones desagradables, ya que solventa los problemas que hayamos podido provocar a un tercero y nos ahorra conflictos, tiempo y dinero.

Seguros para empresas y sociedades profesionales de Markel España

Teniendo en cuenta las numerosas y delicadas circunstancias en las que un seguro de Responsabilidad Civil nos va a resultar útil, a la hora de escogerlo es mejor ponerse en las mejores manos. En este punto entra en juego Markel España, una sólida compañía especialista en seguros para empresas y particulares que ofrece un producto personalizado que se adapta a las exigencias del mercado actual y a las necesidades de cada cliente, ofreciendo las mejores coberturas a unos precios muy competitivos.

