Tu Psicoayuda se establece como un aliado para vencer todo tipo de adicciones Emprendedores de Hoy

martes, 14 de junio de 2022, 17:23 h (CET)

Existen en la actualidad diversos tratamientos psicológicos que ayudan a vencer las adicciones, una situación que para mejorar requiere paciencia, disciplina y mucho compromiso por parte de las personas que las padecen y de su grupo familiar. A esto se le suma que los pacientes requieren también contar con el apoyo de un equipo de profesionales especializados en tratar estas patologías crónicas que afectan la calidad de vida del paciente y del entorno que lo rodea.

Al respecto, Tu Psicoayuda es un centro psicológico en Valencia que ofrece terapias presenciales y de manera online a las personas que requieran un sólido respaldo que les permita iniciar un tratamiento en contra de una adicción.

Por qué es necesario obtener ayuda profesional cuando se tiene una adicción Las adicciones como el abuso del alcohol y las drogas, la alimentación compulsiva y los juegos de azar, son enfermedades que se convierten en todo un reto para los pacientes y sus seres queridos. Es muy común que quien las padece, no reconozca fácilmente que tiene un problema y es ahí cuando el trabajo de los psicólogos es fundamental para que la persona sea consciente de su patología y acceda a buscar una solución.

El apoyo psicológico, como el que ofrece Tu Psicoayuda, es vital para que las personas que tienen adicciones encuentren la oportunidad de implementar transformaciones reales en sus vidas, antes de que el problema se agrave de forma significativa. Además del personal médico y de la familia, otros actores sociales que sean allegados al paciente también pueden ayudar en el proceso de recuperación de las personas que sufren de algún tipo de adicción.

Pasos para ayudar a los pacientes a vencer sus adicciones Tu Psicoayuda gestiona todas las herramientas necesarias para apoyar a los pacientes con adicciones que deseen iniciar un tratamiento. Para ello, el centro psicológico implementa técnicas para que, entre los psicólogos, la familia y los amigos, se busquen mecanismos para intervenir de manera eficiente en la situación.

Para conseguir la recuperación del paciente es necesario conocer qué tan avanzada se encuentra la adicción para abordarla de la mejor forma. Asimismo, es pertinente que se establezcan horarios y fechas para iniciar el tratamiento, hablar abiertamente del problema durante las sesiones y realizar un seguimiento para evitar reincidencias.

Las adicciones no son fáciles de tratar, pero gracias a profesionales como los de Tu Psicoayuda, se pueden implementar alternativas que ayuden a los pacientes y a su entorno cercano a encontrar soluciones más efectivas para combatir estos ciclos que generan un deterioro en la calidad de vida de las personas afectadas por esta condición y de su grupo familiar.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.