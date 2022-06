La caída en desuso de las cerraduras de gorjas y la apuesta de Manuel Hernández Cerrajeros por la conversión a europerfil Emprendedores de Hoy

lunes, 13 de junio de 2022

Para reforzar la seguridad de una vivienda, las personas suelen utilizar puertas acorazadas, puesto que, por su robustez, sus materiales y su marco de acero, suponen una barrera infranqueable para cualquier intruso o, por lo menos, eso es lo que creen.

No obstante, si la cerradura no es la adecuada, como es el caso de las de gorjas, que poseen un cilindro altamente vulnerable, hoy en día, de poco servirá utilizar puertas reforzadas. Por ello, los expertos de Manuel Hernández Cerrajeros recomiendan realizar una conversión a europerfil, de la mano de un servicio de cerrajería integral especializado en el cambio de cerraduras y bombines.

¿Por qué cambiar las cerraduras de gorjas? Este tipo de cerraduras es fácilmente reconocible si se presta atención a las llaves, las cuales constan de una varilla de acero alargada que lleva en su extremo un ensanche a ambos lados, simulando la figura de un castillo (dientes que configuran la combinación). Estos saltos son los que generan que las placas internas se alineen, posibilitando desplazar el pasador para girar la llave.

Si bien muchas marcas reconocidas de puertas acorazadas han elegido utilizar esta clase de cerraduras, su invulnerabilidad y el desarrollo de nuevos métodos y técnicas para abrirlas las han dejado completamente obsoletas. Tal es el caso de un kit de ganzúas que puede conseguirse fácilmente a través de internet y que permite acceder a una vivienda sin necesidad de dañar la puerta, ni de forzar la cerradura. Por este motivo, el equipo de Manuel Hernández Cerrajeros aconseja sustituir las cerraduras de gorjas, realizando una conversión a europerfil para garantizar mayor protección y dar la oportunidad de optar a una gran variedad de bombines de alta seguridad ante el bumping o impresioning, algunas de las técnicas más empleadas en la actualidad.

Cambio de cerraduras y bombines Hace años, el punto fuerte de las cerraduras de gorjas era su alta seguridad y exclusividad, pero desgraciadamente hoy en día se ha convertido en su gran desventaja. De hecho, su exclusividad hace que un gran número de cerrajeros no sean capaces de manipularlas, además de presentar una seguridad limitada hoy día y un coste elevado, se debe proceder a desarmar cada uno de los paneles de la puerta acorazada para poder cambiar la cerradura. Por eso mismo, desde Manuel Hernández se recomienda la realización de una conversión a europerfil para poder optar a una mayor diversidad de bombines y cerraduras.

Cambiar una cerradura de cualquier tipo de puerta requiere el servicio de un cerrajero profesional cualificado para dicha tarea, ya que esta implica un alto nivel de pericia y conocimientos técnicos. Los avances en materia de seguridad han hecho que los sistemas sean cada vez más complejos y difíciles de abrir, ante lo cual Manuel Hernández Cerrajeros se ha especializado en ofrecer cambios de cerradura de alta seguridad, asesorando a sus clientes sobre las características de cada producto a instalar.

En el caso de las cerraduras de gorjas, Manuel Hernández sugiere realizar una conversión a perfil europeo, el cual implica una inversión más elevada en el momento, pero ofrece mayores garantías de seguridad e invulnerabilidad y un claro abaratamiento el día de mañana.



