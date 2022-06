Crean un aditivo antimosquitos para la ropa que se añade al poner la lavadora Comunicae

lunes, 13 de junio de 2022, 17:34 h (CET) Ante la subida de las temperaturas y la reaparición de los mosquitos, la empresa catalana STINGbye lanza una fácil solución que no deja olor en la ropa y que los aleja durante 20 lavados No huele. Y es más barato que comprar sucesivos espráis repelentes para rociar la ropa o la piel. La empresa STINGbye ha lanzado al mercado un aditivo para la ropa que posee propiedades repelentes para alejar a los mosquitos. Y que funciona añadiendo este aditivo en formato líquido, en vez del suavizante, al poner un programa normal de lavadora.

Este aditivo, inocuo y conocido como “Si Repel Mosquito”, se aplica directamente en el compartimento de la lavadora sustituyendo al suavizante y es compatible con todo tipo de tejidos. En aras de elaborar un producto sostenible, STINGbye ha producido este repelente sintético que ha sido probado por la BPR, testado dermatológicamente y que es 100% biodegradable. Una vez que se usa se logra alejar -y sin matarlos- los insectos (vectores) de toda la ropa limpiada durante los siguientes 20 lavados.

Silvia Oviedo, CEO de la empresa con sede en Barcelona, destaca que este aditivo “actúa contra los mosquitos, garrapatas, moscas, piojos y otros insectos, evitando la transmisión de enfermedades como la malaria, el dengue, el zika o la fiebre amarilla, se aplica fácilmente y es compatible tanto con ropa de fibras sintéticas como con las naturales. ¡Ante tanta molestia y tanta picadura, perder de vista a los mosquitos de manera tan fácil es un alivio!”.

El aditivo es igualmente efectivo para la ropa de cama, toallas o las prendas que se usan para perros, alejando en este caso a las garrapatas y los mosquitos, protegiendo a las mascotas peludas de la leishmaniosis.

Sobre STINGbye

Es una marca innovadora en su especialidad de protección contra los vectores con más de 20 años de experiencia en el sector textil. Su calidad y efectividad está avalada en todos sus productos. A lo largo de los años su único objetivo es crear artículos que favorezcan el bienestar, la protección y las necesidades de los clientes. Por el peligro que supone para la salud las picaduras de muchos insectos, STINGbye está muy comprometida y realiza investigaciones con el fin de ofrecer soluciones para evitar las picaduras. Esta trayectoria está liderada por Silvia Oviedo, cuya trayectoria familiar en el sector textil la impulsó a innovar y sacar una línea de ropa antimosquitos. Tras ello, se ha dedicado siempre a la creación de productos relacionados con la protección y la prevención.

