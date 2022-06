Morriña Express, la marca que agrupa productos de comida gallega de calidad Emprendedores de Hoy

¿Qué es la morriña gallega? Morriña: echar de menos la tierra natal y el hogar. Aparece en el diccionario de la RAE, que la define como “tristeza o melancolía, especialmente la nostalgia de la tierra natal”, la convierte en la palabra más utilizada por quienes no son gallegos.

De todos los aspectos de la cultura de Galicia, la comida gallega es uno de los principales. Esta se ha caracterizado por mantener desde producciones culinarias sencillas hasta recetas de alta cocina, siempre con materia prima de primera calidad. En ese sentido, para seguir la tradición culinaria, los gallegos que viven fuera de Galicia se enfocan en la búsqueda de marcas que no solo cuentan con una amplia variedad de productos alimenticios gallegos, sino también que tengan el más alto nivel de calidad. Para ello, Morriña Express es una gran alternativa, ya que permite a los consumidores adquirir todos los productos Secretos de Galicia de una forma rápida, sencilla y segura.

¿Cómo adquirir los productos Secretos de Galicia? Aunque los consumidores pueden adquirir los productos Secretos de Galicia desde diferentes canales como WhatsApp, e-mail, Amazon y la página web de la empresa, Morriña Express llega para sumar un nuevo medio de compra para los usuarios.

Esta marca es considerada como el omnicanal para los productos de comida gallega, presentando una amplia variedad de alternativas enfocadas en satisfacer las exigencias y preferencias de cada consumidor.

Morriña Express se ha caracterizado por reunir una selección de productos de Galicia y brindar las mismas posibilidades de compra que pueden conseguir los usuarios en un mercado centralizado. En este sentido, la marca unifica en un único proveedor uno de los más amplios catálogos de productos de comida gallega, los cuales podrán ser enviados al domicilio.

La modalidad de este nuevo canal de compras permite a los usuarios vivir una experiencia similar a la de un mercado físico. Es decir, la persona puede seleccionar desde el puesto de compra, hasta las especificaciones de cada producto que desea adquirir. Por ejemplo, el tipo de corte que prefiera para la carne.

Morriña Express dispone de un catálogo completo de productos Además de la oportunidad de comprar productos de comida gallega desde cualquier parte del mundo, Morriña Express se ha enfocado en proporcionar a los usuarios una lista completa de opciones donde elegir. Dentro de las alternativas que se encuentran en este omnicanal destacan los estuches Morriña Express de embutidos de Galicia, los de sobremesa, el Albariño surtido playa y el Godello. Asimismo, cuenta con estuches de cervezas, vinos y quesos gallegos, entre otras opciones orientadas a satisfacer los paladares de todos los consumidores con productos de alta calidad.

La combinación de productos Secretos de Galicia con este nuevo canal han permitido que se convierta en una de las mejores alternativas, ya sea para compartir como para regalar exquisitos productos de comida gallega para degustar en cualquier ocasión.



