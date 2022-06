Consulta Franquicias asesora a las empresas que desean abrir franquicias Emprendedores de Hoy

El modelo de franquicias ha demostrado a lo largo de los años que es una de las mejores estrategias a la hora de expandir un negocio.

Efectivamente, muchas compañías de ámbito mundial han llegado a la cima del éxito utilizando este modelo de negocio.

Consulta Franquicias es un referente a nivel nacional con más de 20 años de experiencia y cientos de casos de éxito y es la consultora responsable del proyecto de expansión de ZIEN Healthy Club. Ahora, el gimnasio de entrenamiento personal ZIEN Healthy Club ha comenzado su expansión y está buscando nuevos emprendedores o inversores que quieran trabajar en el ámbito del entrenamiento personal.

El proceso de expansión de ZIEN Healthy Club La firma ZIEN Healthy Club es un centro de entrenamiento personal que se caracteriza por ofrecer un servicio diferente al tradicional, ya que está enfocado en lograr el máximo rendimiento físico de sus clientes y en el logro de sus objetivos con respecto al entrenamiento, tanto físico como psicológico.

Su sede cuenta con todo tipo de máquinas de peso libre, zona de estiramientos, zona de cardio, entre otros, es decir, todo lo necesario para entrenar sin contratiempos. Pero el factor diferencial es que cada uno de los socios cuenta con un entrenador personal que le guiará en todo momento, con el objetivo de mejorar al máximo su composición corporal, ya sea que se trate de tonificación, pérdida de peso, aumento de masa muscular, etc.

La empresa ha alcanzado un notable éxito en el mercado y, en consecuencia, ha decidido iniciar un proceso de expansión por España, utilizando el modelo de franquicias. Para lograrlo, ha solicitado la ayuda de los expertos en franquicias de Consulta Franquicias, quienes han creado un plan a medida, con el fin de garantizar un crecimiento exitoso.

Metodología de Consulta para una franquicia de éxito El primer paso para una franquicia exitosa según esta compañía, y que ha aplicado en la estrategia de expansión de ZIEN Healthy Club, consiste, en primer lugar, en hacer un análisis exhaustivo del sector y de las tendencias competitivas. En esta etapa, se consideran aspectos como la experiencia de la firma, estructura, valores y posicionamiento. Posteriormente, se hace un análisis del modelo de negocio, su parrilla de servicios, rentabilidad y planes de inversión, etc.

Finalmente, una vez analizados todos estos datos, se procede a realizar el plan de desarrollo y a planificar los medios a través de los cuales se captarán a nuevos franquiciados. Esta estrategia, que se basa en un análisis totalmente personalizado, es lo que ha permitido que ZIEN Healthy Club haya comenzado un proceso de expansión exitoso y que ahora mismo está dando buenos resultados. De hecho, aún están ofreciendo la oportunidad a todos aquellos emprendedores que quieran sumarse a su éxito y comenzar un negocio propio de la mano de esta compañía.



