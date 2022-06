¿Cómo mejorar la productividad y la gestión de una empresa?, de la mano de Asistecs Emprendedores de Hoy

lunes, 13 de junio de 2022, 08:00 h (CET)

Cuando se desean obtener mayores resultados en el menor tiempo posible y utilizando pocos recursos, mejorar la productividad se establece como uno de los retos a los que se ven enfrentadas las empresas a diario.

Este desafío se enmarca en un fenómeno mundial de transformación digital de la industria, que precisamente le ha permitido a las compañías optimizar sus procesos para aumentar su productividad.

Lo anterior no supone, necesariamente, una inversión económica desproporcionada, sino más bien un trabajo de análisis y medición detallado de lo que realmente necesita la empresa para mejorar sus procesos. En ese sentido, la compañía experta en consultoría industrial y transformación digital, Asistecs, se ha propuesto enunciar algunos aspectos para tener en cuenta a la hora de mejorar la productividad y la gestión corporativa.

¿Qué acciones permiten mejorar la productividad? Lo primero que debe hacer una compañía es invertir en la capacitación de sus empleados para la gestión de nuevas tecnologías. Un capital humano actualizado y especializado en el uso de software de vanguardia le otorga a las empresas una ventaja competitiva sobre sus contrincantes, además de agilizar su operación. También es necesario diseñar estrategias que permitan mejorar la organización del flujo de trabajo y la coordinación entre los diferentes departamentos, de manera que se puedan establecer plazos óptimos para la realización de diferentes tareas y se definan objetivos comunes entre cada uno de los integrantes de la empresa.

Así mismo, también es importante evitar que los equipos y materiales de trabajo se queden obsoletos ante las demandas de un mundo globalizado y tecnificado. En ese sentido, no solamente es necesario realizar el cambio de equipos tecnológicos con relativa frecuencia, sino que también es importante que se actualicen las formas de operación empresariales, más aún, cuando existen herramientas de trabajo que funcionan desde aplicaciones y espacios compartidos en la nube.

Optimizar la productividad con un servicio de consultoría industrial Todo este proceso implica un análisis previo y una medición exhaustiva que brinde las bases para una transformación digital exitosa. Es por esto que Asistecs ha diseñado un plan completo de consultoría industrial con el cual espera conseguir que la productividad de las empresas mejore y, junto a ella, se incrementen los índices de crecimiento de la compañía.

Su equipo de ingenieros, economistas e informáticos está capacitado para ofrecer asesorías que le permitan a la empresa aumentar el rendimiento de sus procesos productivos desde un enfoque práctico y sencillo. Además, toda la consultoría se desarrolla desde un trabajo conjunto con el equipo humano de la empresa, con el objetivo de involucrarlo en todo el proceso y capacitarlo para que continúe con la implementación después de que la consultoría finalice.

Con este servicio, Asistecs espera que todas las empresas, sin importar el sector, empiecen con su proceso de transformación digital, buscando aumentar su productividad para convertirse en una compañía de la industria 4.0.



