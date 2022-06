Schneider Electric lanza la nueva gama de terminales HMI Pro-face ST6000EX Comunicae

viernes, 10 de junio de 2022, 13:02 h (CET) Nueva gama básica de terminales HMI ST6000EX,La nueva gama ST6000EX, disponible en diferentes tamaños y formatos, proporciona la mejor calidad gráfica del mercado, que permite optimizar la operatividad, proporcionando más eficiencia, conectividad y flexibilidad a los fabricantes de maquinaria (OEMs) Pro-face by Schneider Electric lanza su https://www.proface.com/en/product/hmi/st6000/ex que mejoran la estética y la calidad gráfica, así como la eficiencia, flexibilidad, conectividad y seguridad de los dispositivos.

La nueva gama, especialmente pensada para fabricantes de maquinaria, está disponible en varios tamaños y formatos y proporciona la mejor calidad visual del mercado. Además, mejora la experiencia de usuario a través de una interfaz de operador intuitiva, con funcionalidades avanzadas para poder visualizar toda la información necesaria en una sola pantalla.

Su diseño, atractivo y moderno, ofrece más eficiencia gracias a una interfaz intuitiva y excelentes gráficos. Su pantalla de alta resolución soporta 16 millones de colores, resiste más de 1 millón de pulsaciones en el panel táctil y más de 50.000 horas de retroiluminación LED al 100% de brillo.

El nuevo terminal HMI de Pro-face by Schneider Electric también proporciona una mayor flexibilidad, gracias a diferentes características que facilitan el mantenimiento en campo y la rápida personalización de la interfaz. La mejora de la conectividad es otro aspecto que caracteriza a Pro-face ST6000EX, que tiene la mejor interfaz de usuario con múltiples puertos para conectar distintos dispositivos. Además, está preparado para comunicar fácilmente con cualquier autómata programable del mercado, mediante múltiples protocolos.

Esta nueva gama está dotada de diferentes funcionalidades que proporcionan una mayor protección, como un gancho anticaída y clips de fijación sin necesidad de usar herramientas, permitiendo que el montaje sea más seguro. Además, se trata de un producto que cumple la normativa medioambiental y que ofrece una alta resistencia a las vibraciones y a las condiciones ambientales, gracias a su marco de aluminio y su panel frontal con grado de protección IP65.

El dispositivo se integra perfectamente en cualquier arquitectura de automatización, aportando mejoras en la conectividad y en la eficiencia, con la posibilidad de obtener un acceso remoto a las maquinas a través de una conexión VPN, mediante la aplicación Pro-face Connect o el software de monitorización Pro-face Remote HMI, que permite visualizar y controlar los terminales HMI a través de una tablet, smartphone o PC.

La gama ST6000EX de Pro-face by Schneider Electric tiene tres tipos de formato para adaptarse a las necesidades de los clientes industriales:

ST6000EX estándar

La HMI estándar cuenta con 2 puertos Ethernet independientes, pantalla de alta resolución, 16 millones de colores y bisel frontal de aluminio. Se pueden elegir entre cinco tamaños de pantalla diferentes (4”, 7”, 10”, 12” y 15") en formato panorámico, en función de las exigencias del usuario final.

Sus características más destacadas son:

Mejor visibilidad para aumentar la operatividad: El texto y los botones, más grandes y claros, evitan los errores.

Análisis sencillo con datos precisos: La alta resolución permite visualizar claramente todos los datos necesarios.

Mejor usabilidad con el formato panorámico y más información utilizando un espacio mayor: Permite mostrar mensajes de mayor longitud para entender fácilmente las alarmas y obtener información más detallada.

Estilo moderno: El uso de iconos e imágenes gratuitas permite personalizar fácilmente la interfaz para las máquinas.

Permite comparar datos de dos dispositivos a la vez o visualizar más E/S en una sola pantalla, aumentando así la eficacia de las operaciones. STM6000EX modular

La HMI modular reduce drásticamente el tiempo de montaje. El tamaño de la pantalla puede ser de 4” o 7” en formato panorámico, con alta resolución, 16 millones de colores y 2 puertos Ethernet independientes.

Sus características más destacadas son:

Instalación rápida y sencilla: La HMI se puede instalar fácil y rápidamente, con el sistema único de instalación mediante agujero de 22 mm.

Fácil mantenimiento: El módulo trasero y la pantalla están disponibles por separado como piezas de repuesto, para sustituir únicamente la pieza defectuosa. STM6000EX box

La HMI box, sin pantalla física, está preparada para poder intercambiar datos entre diferentes dispositivos, usándola como un convertidor de múltiples protocolos. También es posible utilizarla para obtener un acceso remoto a las máquinas o para visualizar y controlar la interfaz HMI remotamente.

Sus características más destacadas son:

HMI a la carta: Con el software Pro-face Remote HMI se pueden visualizar los paneles HMI en remoto, en cualquier momento y lugar, desde una tablet, smartphone o PC.

