Las características de Rodila Plus como empresa de limpieza

jueves, 9 de junio de 2022, 16:49 h (CET)

La correcta gestión de una organización no solo depende de los profesionales encargados de las funciones propias de la actividad del negocio. Un aspecto esencial para crear un ambiente óptimo para el trabajo y así incrementar los índices de productividad es una limpieza adecuada de las instalaciones donde se desarrollan dichas operaciones.

Con el propósito de ejecutar estas tareas nació Rodila Plus, una compañía con sede en Zaragoza. Cuenta con 16 años de experiencia en la limpieza de empresas y limpieza de industrias. De igual manera, ofrece sus servicios de limpieza a particulares, a quienes facilita la desinfección y el mantenimiento de viviendas y comunidades.

Personal de limpieza especializado y cualificado Con el objetivo de adaptarse a las necesidades particulares de cada cliente, Rodila Plus proporciona servicios integrales de limpieza de empresas, oficinas y locales con calidad excelente. Para ello, tiene en sus filas personal especializado y cualificado en este ámbito, dotado con las habilidades y los conocimientos necesarios para desempeñar su trabajo de manera correcta.

De hecho, son capaces de determinar cuáles son los productos y procedimientos más adecuados para cada situación, así como el tipo de maquinaria idóneo para asegurar los mejores resultados.

Este proyecto, liderado por Lidia Rodila Ortega, apuesta por una manera renovada de hacer las cosas. En su filosofía de trabajo destaca la calidad humana de todos los profesionales que forman parte de la organización, desde los directivos hasta los trabajadores de campo.

¿Cuáles son los rasgos diferenciales de Rodila Plus? La formación continuada es un rasgo que diferencia a Rodila Plus frente a la competencia. De manera permanente, esta organización empresarial se preocupa por reforzar en sus empleados los conocimientos, las habilidades y el dominio de técnicas y productos.

Este enfoque tiene la finalidad de mejorar cada día la eficacia profesional, tanto en las limpiezas generales como en los numerosos servicios específicos que se prestan de forma especializada.

El trato que da esta empresa a sus clientes es cercano, cálido y transparente. La empatía y vocación de servicio priman en su trabajo con un objetivo permanente: dejar a cada cliente plenamente satisfecho. Como consecuencia de ello, esta compañía asegura soluciones personalizadas muy solventes y resuelve una gran cantidad de retos de limpieza e higienización.

Gracias al gran e innovador trabajo en formación y mejora continuada de Rodila Plus, junto al talento y la calidad humana de su equipo, han sido galardonados recientemente con el premio nacional Limpiezas,concretamente, al Mérito en la Formación Profesional.

Consultando la página web de Rodila Plus es posible conocer todos los servicios ofrecidos por esta empresa especializada. A través de este medio, también se puede solicitar un presupuesto personalizado, planteado en función de las necesidades del cliente.



