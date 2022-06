BSA Consult, un ejemplo de consultoría inmobiliaria con larga trayectoria Emprendedores de Hoy

Concretamente en el área de la arquitectura, ingeniería y especialmente en consultoría inmobiliaria, la compañía BSA es una firma especializada en prestar todo tipo de servicios técnicos profesionales.

Desde 1991 y de la mano de José Manuel Barrio Eguíluz y Alberto Sainz de Aja del Moral, la empresa lleva realizando un trabajo caracterizado por la calidad y el compromiso que adquieren con los objetivos de sus clientes. Todo esto, sumado a una trayectoria de más de dos décadas, la ha consolidado como una de las empresas más importantes del sector en el norte de España. A continuación, se detallará un poco más todo lo que BSA tiene para ofrecer en el campo inmobiliario.

Generar oportunidades de inversión con asesoría inmobiliaria Titulado como arquitecto superior por la Escuela Técnica de Arquitectura de Navarra, José Manuel Barrio Eguíluz junto a Alberto Sainz de Aja del Moral, fueron quienes fundaron a principios de los 90 la firma BSA. Desde entonces, han proporcionado a una gran cantidad de personas y empresas, servicios especializados de arquitectura, ingeniería y consultoría inmobiliaria.

De hecho, dentro de este último sector ofrecen toda una gama de servicios que son fundamentales. El primero de ellos consiste en la Gestión de Activos Inmobiliarios que, fundamentalmente, busca proporcionar un análisis profesional y profundo de activos inmobiliarios de manera independiente, considerando riesgos, revisando que no existan problemas ocultos, contingencias, etc.

En otras palabras, proporcionan una gestión y asesoría inmobiliaria que identifica y genera oportunidades de inversión, diseña alternativas efectivas para la realización de activos, ayuda en la comercialización de productos inmobiliarios y asesora en lo relacionado con inversiones.

Más servicios especializados dentro del sector inmobiliario Por otro lado, BSA también cuenta con un servicio de Promoción Delegada, dirigida principalmente a entidades financieras, así como a otros inversores privados que quieran participar en el negocio inmobiliario.

Lo que ofrece la empresa mediante este servicio es el análisis previo de oportunidades, la búsqueda de financiación y mucho más, para un servicio llave en mano que sea completo. La diferencia con el servicio anterior es que, en este caso, el cliente debe delegar a la compañía tanto las funciones, como las responsabilidades de promotor, permitiendo que BSA se haga cargo de todo lo necesario.

El cliente, por su parte, podrá monitorear y supervisar en tiempo real su proyecto, siguiendo cada detalle y comprobando que los riesgos se manejen adecuadamente, sin que tenga que interferir en la gestión directamente.

Por último, su servicio de asesoría inmobiliaria también incluye a Family Wealth Advisors, una compañía con la cual conforman una alianza, creada específicamente para ofrecer a las familias acompañamiento y asesoramiento especializado cuando deseen invertir su patrimonio en activos inmobiliarios. Los asesores expertos en el campo inmobiliario y financiero se encargarán de aconsejar siempre sobre las mejores soluciones disponibles, para que se adapten perfectamente a las necesidades de sus clientes.



