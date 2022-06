El cajero inteligente CashGuard, distribuido por los expertos de Telsystem, tiene como objetivo facilitar la gestión de efectivo a nivel comercial Emprendedores de Hoy

Uno de los principales problemas para los propietarios de un local comercial es la gestión del dinero en efectivo.

Esto se debe a que requiere de un manejo cuidadoso de cada una de las cajas de cobro que integran un negocio, haciendo que la inversión de tiempo en el cierre de caja sea una de las más grandes.

Afortunadamente, la evolución tecnológica ha permitido el desarrollo de alternativas útiles y efectivas para solucionar esta situación. Muestra de ello es el cajero inteligente CashGuard. Este sistema distribuido por los expertos de Telsystem tiene como objetivo facilitar la gestión de efectivo a nivel comercial, haciéndola más segura y rápida.

El cajero inteligente de cobro de Telsystem Calificado como un método más seguro que las cajas registradoras convencionales, CashGuard distribuido por Telsystem proporciona tanto a clientes como a empleados y propietarios de negocios una metodología sencilla e innovadora para gestionar todo el efectivo dentro de un comercio. Este sistema cerrado hace uso de tecnología inteligente para manejar la administración de operaciones que se realicen, permitiendo obtener de forma automatizada un resumen instantáneo de los cobros realizados durante el día.

Esto le ha convertido en una alternativa a prueba de robo y errores humanos, lo que quiere decir que proporciona una mayor seguridad. Para usarlo, solo es necesario registrar en el TPV los consumos de los usuarios y, una vez ingresada esta información, la máquina espera por el depósito de efectivo para realizar el cobro, ingresando el dinero en un compartimento dedicado para ello. Una vez el dinero sea recibido por la máquina, esta se encarga de registrar, organizar las monedas o billetes y dar el cambio exacto si se requiere.

Una vez la caja comience sus operaciones, esta queda completamente cerrada, lo que no permite que un externo pueda manipularla. En su lugar, los administradores podrán vaciar el efectivo una vez hayan culminado sus labores de forma segura y sin alteraciones.

Una solución innovadora y útil para los comercios Entre los diversos distribuidores de cajones inteligentes de la actualidad, Telsystem se ha clasificado como uno de los vendedores Platinum de estos equipos gracias a la calidad de sus dispositivos y servicios que ofrecen a los compradores.

Dentro de su catálogo, cuentan tres modelos de CashGuard, los cuales se adaptan a los diferentes comercios según sea su necesidad operacional. Desde grandes dispositivos como el CashGuard Premium, versiones más pequeñas como CashGuard Compact y modelos más modernos y mejorados como el CashGuard Core.

La implementación de estas cajas registradoras automáticas supone también la optimización de diversos procesos administrativos dentro de un comercio. Asimismo, propone una solución segura, eficaz y moderna a las operaciones de caja de cobro, beneficiando no solo a los comercios, sino también al personal encargado de recepción y a los consumidores.



