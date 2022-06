Control backup, el servicio integral de copia de seguridad en la nube para cualquier empresa Emprendedores de Hoy

Una de las mayores preocupaciones de las empresas que implementan procesos digitales es la seguridad de sus datos ante posibles ataques informáticos o pérdidas de información.

La empresa Aclass es una organización privada que ofrece servicios informáticos enfocados en garantizar la tranquilidad del cliente ante cualquier situación de riesgo que pueda presentarse. Una de sus herramientas más utilizadas y eficientes para alcanzar este objetivo es la copia de seguridad en la nube, denominada control backup, un sistema integral capaz de respaldar y recuperar cualquier información.

¿En qué consiste el servicio de control backup de la empresa Aclass? El control backup es un servicio integral que resuelve los problemas de protección de datos empresariales con un sistema completo y fácil de administrar para respaldar la información. La ventaja de este sistema es que tiene la capacidad para recuperar los datos en cualquier destino desde servidores físicos o virtuales, hasta bases de datos como MS SQL Server o MySQL.

Las copias de seguridad pueden realizarse tanto a nivel local como en la nube, mediante un procedimiento que requiere tan solo algunas acciones en archivos individuales, discos y sistemas completos. En ese sentido, es posible respaldar varios dispositivos, ya que no hay límite sobre la cantidad de equipos o servidores a proteger, siendo el único límite el espacio que ocupa.

Mediante un enfoque híbrido, el backup controla contratiempos menores, como restaurar rápidamente un archivo, disco o sistema desde una copia de seguridad local. En cambio, para problemas de seguridad con mayor complejidad, es posible recuperar un sistema completo a través de la nube.

¿Por qué el servicio de backup de Aclass es una excelente alternativa para proteger los datos? El principal objetivo de la empresa Aclass es asegurar la tranquilidad total de los clientes, quienes cuentan con un equipo de expertos técnicos e ingenieros para gestionar los datos críticos de un sistema. Con un servicio multiplataforma, la compatibilidad con sistemas operativos Windows, MacOS y Linux no registra ningún problema, garantizando el acceso a todos los documentos desde cualquier dispositivo electrónico.

En cuanto al tema económico, el control backup ofrece una capacidad mayor de almacenamiento y seguridad a un precio excelente, ya que no hace falta comprar equipos locales costosos e inseguros. Por otra parte, la accesibilidad alcanza un 99,99 %, debido a que los datos se distribuyen automáticamente en 3 centros con total disponibilidad y sin ninguna limitación.

Una de las ventajas que ofrece la recuperación de datos mediante el sistema de control backup de Aclass es la rapidez con que se realiza el procedimiento, permitiendo la continuidad en los servicios que lleva a cabo la empresa. La principal diferencia con los otros sistemas clásicos de recuperación de información que existen en el mercado es que no tardan horas o días en completarse.



