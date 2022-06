Tips de 123tinta.es para que el calor no deteriore los cartuchos de tinta Comunicae

jueves, 9 de junio de 2022, 17:10 h (CET) Buscar un lugar adecuado de almacenaje y guardar los cartuchos correctamente son los principales consejos para que los consumibles se encuentren siempre en condiciones óptimas. Si el cartucho está empezado pero no se va a usar por un tiempo, lo ideal es guardarlo en un recipiente hermético e introducir una esponja o paño húmedo junto a él ¿Es posible proteger los cartuchos de tinta del calor? Si no se va a usar la impresora en un periodo de tiempo, como ocurre en verano, es importante seguir determinadas pautas para conservar los cartuchos en las mejores condiciones durante la época estival, ya que las altas temperaturas son enemigas de la tinta.

123tinta.es, eCommerce de consumibles para impresoras y material de oficina, ofrece los siguientes consejos para aprovechar al máximo estos consumibles y no se deterioren:

Antes de instalarlos en la impresora y si se van a almacenar durante un periodo breve de tiempo, algo que mejorará la conservación de los cartuchos es:

Mantener el consumible de tinta dentro de su embalaje, sin abrir ni desprecintar hasta el momento en el que se vayan a usar.



Buscar un lugar para guardarlos donde la temperatura ronde los 20 grados y no haya demasiada humedad en el ambiente -lo aconsejable es que el rango se sitúe entre el 20% y el 80%-.



Colocarlos en un espacio donde estén protegidos de la luz directa, independientemente de que sea solar o artificial.

Una vez instalados, y debido al calor, es más complicado conservarlos correctamente, ya que la tinta líquida suele secarse con temperaturas muy elevadas, se queda en la zona del cabezal y hace que la impresión se dificulte. Además, durante el verano, el nivel de impresión de los usuarios se reduce de forma drástica. Para mantenerlos en perfecto estado, una vez abiertos, lo mejor es:

Imprimir un par de páginas a la semana; es decir, no dejar de imprimir por completo para evitar que la tinta llegue a secarse.



Si se tiene la certeza de que va a ser imposible llevar a cabo estas impresiones esporádicas, la mejor opción es quitar el cartucho instalado de la impresora y guardarlo correctamente:

Colocarlos en un recipiente hermético, preferiblemente de plástico, e introducir una esponja o paño húmedo en el recipiente. Esto hará que el ambiente conserve la humedad necesaria para mantener la tinta en estado óptimo.



Almacenar los cartuchos en un lugar fresco y lejos de fuentes directas de luz.



Conservar la tapa de protección original y colocarla una vez se quite el consumible de la impresora, en caso de que el cartucho de tinta lleve incorporado el cabezal de impresión. Si no se dispone de esta cubierta o el cartucho no la incluye de fábrica, basta con pasar un paño húmedo por los inyectores antes de volver a instalarlo.

Importante: limpieza de la impresora

Aun así, no todo el cuidado debe ser exclusivo de los cartuchos. Cada cierto tiempo debe realizarse el mantenimiento y limpieza de la impresora, sobre todo si ha estado una temporada sin imprimir. Además, hay que efectuar periódicamente una limpieza y revisión de los cabezales.

Sobre 123 Tinta

123tinta.es nace en junio de 2021 como el eCommerce de consumibles para impresoras con la mejor relación calidad-precio del mercado. La empresa española, con sede central en Azuqueca de Henares (Guadalajara) tiene como enfoque principal la industria de los consumibles para impresoras.

Ofrece los cartuchos de tinta y tóner con la garantía de precio más bajo tanto para usuario particular como para empresas. Asimismo, cuentan con un amplio catálogo de artículos de papelería y material escolar. Dispone de un servicio de atención al cliente pre y postventa y un servicio de entrega rápida en 24 horas.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.