Cuáles son las ventajas del uso de wifi portátil

miércoles, 8 de junio de 2022, 13:45 h (CET)

Una alternativa de conexión para aquellas personas que no tienen planes de datos móviles o que requieren una buena red de internet para trabajar fuera de su casa u oficina es el wifi público.

Aunque la red wifi pública es ampliamente utilizada por los ciudadanos en parques, aeropuertos y centros comerciales, sus características de seguridad suelen ser muy limitadas, exponiendo a las personas a la pérdida de sus datos y a la fuga de su información más importante. Por este motivo, la compañía Wifitakeaway se ha propuesto brindar soluciones de wifi portátil, por medio de una serie de routers de alquiler sin ningún tipo de cláusula de permanencia. Además, pueden transportarse a diferentes lugares sin que las personas tengan que preocuparse por buscar cables o zonas con condiciones específicas para realizar tareas en internet.

¿Qué ventajas aporta el wifi portátil? Con un dispositivo que no mide más de un palmo de alto, cualquier usuario tendrá una accesibilidad total con la misma velocidad con la que navega utilizando medios tradicionales como la conexión remota o el cable de red. Asimismo, como el wifi portátil es de uso individual, los archivos y datos que se compartan no correrán ningún riesgo de seguridad. Aun así, el usuario tendrá la posibilidad de compartir conexión, ya que el dispositivo permite enlazar hasta 10 equipos simultaneamente sin afectar a la velocidad de carga o descarga en ninguno de ellos.

Este wifi portátil tiene cobertura en todo Europa, por lo cual puede usarse en múltiples tareas y contextos. Su sistema es ideal para aquellas personas que viajan con frecuencia por el continente y necesitan mantenerse conectados a internet para realizar transacciones con frecuencia, trabajar o estudiar. Como su alquiler no maneja ningún tipo de permanencia, también es muy beneficioso para las personas que cambian de residencia varias veces en el año o que no se interesan por contratar un servicio tradicional de conexión a internet con las operadoras de siempre.

Internet cada vez que se necesite Wifitakeaway cuenta con un servicio de internet de emergencia en Barcelona, el cual está diseñado para despachar routers en menos de 24 horas. Para contratar los servicios en el resto de España, es necesario solicitar los dispositivos con un mínimo de 48 horas, con el fin de realizar el debido proceso de registro y envío a domicilio. Esta compañía maneja planes de alquiler de wifi portátil con una duración de 5 días a tres meses, pero en cualquier caso usan dispositivos que brindan una conexión de tecnología 4G en cualquier lugar del continente, menos en Andorra.

Con estos planes de wifi portátil, la compañía espera que las personas que requieran movilizarse con frecuencia, gocen de una conexión a internet de calidad sin que se vean afectados por las condiciones ambientales del lugar donde se encuentran o por la falta de seguridad en las conexiones públicas de uso masivo.



