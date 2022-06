Cómo ayuda a las empresas el software de gestión Dekines Emprendedores de Hoy

El manejo de grandes volúmenes de información siempre ha supuesto para las empresas un gran reto. No solo para administrar estos datos, sino para almacenarlos y disponer de ellos de manera inteligente, mejorando la planificación de todos los departamentos.

El objetivo es el de mejorar los niveles de eficiencia. Con esta premisa, se ha creado Dekines, una plataforma inteligente que ayuda a las empresas a mejorar la gestión de las áreas de trabajo. La firma se ha especializado en brindar soluciones a compañías en los sectores industriales y de servicios médicos, apoyándose con tecnología de inteligencia artificial (IA). Más de 1.000 usuarios utilizan sus soluciones diariamente.

Los beneficios de la plataforma Dekines La plataforma de gestión de Dekines va mucho más allá que un programa tipo Enterprise Resource Planning (ERP). De hecho, a través de la Application Programming Interface de esta firma, las empresas pueden integrar todos sus sistemas. De esta manera, tienen la oportunidad de escoger con la plataforma sus diferentes paquetes de módulos funcionales para trabajar áreas de trabajo formadas en los campos de: producción, fabricación, mantenimiento, logística, servicios médicos entre otros.

Una de las ventajas más importantes es que Dekines es una plataforma escalable que puede adaptarse a la evolución en los cambios de la compañía. Se pueden desarrollar nuevas funcionalidades y opciones de personalización para amoldar la plataforma a los requerimientos de la empresa, además no es preciso ningún cambio en el programa general de gestión de la empresa, es una aplicación complementaria e independiente. Dispone adicionalmente de muchos módulos que se pueden ir instalando de manera progresiva para agregar más funcionalidades.

Dekines permite a todos los departamentos trabajar de manera integrada y la tecnología hace de esta plataforma una herramienta intuitiva. Esto permitirá jerarquizar la información de la manera más adecuada, en función de las dinámicas de trabajo que se hayan diseñado. Todo ello repercute de manera directa en una mayor rapidez en los procesos de gestión.

Características de la plataforma Dekines El modelo de gestión que propone la plataforma Dekines se inspira en las estrategias del entorno industrial 4.0. Según la empresa, desde su departamento de Investigación y Desarrollo (I+D), han estructurado un paquete de soluciones para los retos de la digitalización. Esto tiene incidencia directa sobre la planificación de aspectos cruciales de toda compañía.

La firma destaca estas funcionalidades como características relevantes de la plataforma. Cita por ejemplo la gestión de producción, fabricación, activos sanitarios como quirófanos o consultas, la integración con la programación horaria, el control de recursos y especialidades, la programación colaborativa entre distintos departamentos como Recursos Humanos. Por último y no menos importante, está el manejo del control de presencia para la fuerza laboral de cualquier compañía.

En el caso de las empresas prestadoras de servicios médicos, esta plataforma inteligente es capaz de administrar los quirófanos, consultas externas y profesionales desde pequeños a grandes hospitales en todas sus especialidades como son: traumatología, anestesia, cardiología, etc., que requieren definición del personal de planta con sus recursos, especialidad, y horarios. Gracias a sus paquetes funcionales, puede intervenir también en la planificación de laboratorios farmacológicos o clínicas. Todo ello sin las complicaciones de tener que hacerlo manualmente.



