Valientes, con sumo cuidado Conseguido el poder, se protegen con el caparazón, como armadura defensiva Ángel Alonso Pachón

jueves, 9 de junio de 2022, 09:07 h (CET) Cuando los Naciones son gobernadas por “hombres de Estado”, las personas pueden y deben manifestar y proponer circunstancias e ideas. ¡NADIE SOBRA!, ¡NADIE ESTORBA! Es la gran diferencia con las Naciones gobernadas por “Dictadores” que llegan al poder o por un “golpe de Estado” o por la compra de votos interesados” o por la “mentira manipuladora”.

Conseguido el PODER, se protegen con el CAPARAZÓN, como armadura defensiva. Debajo sólo está el DICTADOR; los demás tienen la misión de NO MOLESTAR.

En esas difíciles circunstancias aparecen los VALIENTES… con SUMO CUIDADO: primero comentarios, “quasi” confidencias de alcoba, más tarde declaraciones con sentido “humorístico” y, si todo va calando, provocar la “porosidad de los comités”. VALIENTES… con sumo cuidado, porque los dictadores lo primero que utilizan es la “DEFENESTRACIÓN”, por considerar cualquier manifestación como “quasi belli”, motivo de guerra.

Todos conocemos lo que son y por qué existen los JUICIOS SUMARÍSIMOS. En política son el arma preferida de toldos aquellos que se consideran superiores al resto de los mortales y que, por desgracia, están sostenidos por “eunucos”, incapaces de ser libres.

De todos modos, ¡GRACIAS… MUCHAS GRACIAS! a todos aquellos que quieren ser VALIENTES…, aunque sea CON SUMO CUIDADO.

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

