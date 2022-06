Sin cuestionario de salud y con descuento universal, SafeBrok se une a Coventia Comunicae

miércoles, 8 de junio de 2022, 09:51 h (CET) Con este acuerdo, Coventia se compromete a ofrecer a sus clientes un descuento universal del 30% sobre su último recibo, sin desdes ni hastas Coventia ofrece a los clientes de Safebrok que tengan un seguro de vida en el banco pagar un 30% menos de lo que pagaron el último año y si no lo consiguen, les regalan el seguro. Además ofrece una tarjeta de Amazon por contratarlo.

SafeBrok es una empresa de intermediación financiera que ofrece soluciones personalizadas, adaptadas a las necesidades de cada cliente. Cuenta con dos divisiones claramente diferenciadas. SafeBrok Europe, que se encarga de la gestión patrimonial, y SafeBrok Seguros, una correduría de seguros que trabaja con las principales compañías del sector especializadas en diferentes categorías, en línea con un servicio de asesoramiento integral de seguros con las mejores coberturas, bien sean colectivos profesionales, particulares y/o empresas.

Su posicionamiento se basa en una expansión geográfica de carácter orgánico en el corto plazo y poco a poco ir introduciéndose en el ecosistema insurtech de la mano de colaboradores de referencia como Coventia. Su objetivo es aunar lo mejor del asesoramiento -que es el trato personalizado de su red de colaboradores-, y además, implantar progresivamente toda la digitalización necesaria para ofrecer un servicio más eficiente durante los próximos años.

SafeBrok Consulting Correduría de Seguros SL, cuenta con licencia de la Dirección General de Seguros J-3936.

Coventia es una empresa pionera en el mundo de las insurtech, ya que gracias al uso de la tecnología permite ofrecer un descuento inmediato del 30% sobre el último recibo pagado en el banco, permitiendo una contratación en menos de 3 minutos, ya que es el primer seguro de vida que no realiza cuestionario de salud ni examen médico.

Además, se compromete a mantener los mismos capitales de su póliza actual y se ocupan de todo, incluida la anulación.

Destacar que la plataforma destina el 5% de sus beneficios a iniciativas sociales e incluye la cobertura frente a pandemias, como la Covid-19. Los asegurados pueden participar en este proceso escogiendo a qué organización se destina este porcentaje de los beneficios. Una iniciativa que refleja el espíritu solidario de esta compañía, que siempre está pensando en el bienestar de las personas para que puedan disfrutar tranquilamente de la vida.

Por último, Coventia cuenta entre sus accionistas con Jesús Nuño de la Rosa (expresidente de El Corte Inglés) y Rubén Ferreiro (Viko y Yaba) y fue seleccionada por Lanzadera (la incubadora de Juan Roig) en septiembre de 2021.

