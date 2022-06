El precio de la electricidad podría sumar en julio otros 50 €/Mwh, un 35% más Respecto al precio del brent, irá al alza durante el próximo trimestre, según la consultora Tempos Energía Redacción

miércoles, 8 de junio de 2022, 10:45 h (CET) Tempos Energía ha indicado que los futuros eléctricos se vuelven a disparar en el próximo mes de julio “apreciándose casi un incremento de 50 €/Mwh”, un 35% más desde el mínimo alcanzado el pasado 18 de mayo. La tendencia alcista viene marcada “por la incertidumbre que genera la respuesta de la Comisión Europea en cuanto a la puesta en marcha de las medidas que permitan el tope al gas ibérico”, según los expertos de la consultora.

Para el CEO y director técnico de Tempos Energía, “de no aplicarse el topado al gas, el pool quedaría fijado dentro de la horquilla de los213/134 €/Mwh, siendo este mínimo el precio que veríamos por pantalla en caso de conseguir el esperado plácet de Bruselas”.

Atendiendo a estos datos, para el experto energético los futuros eléctricos se vuelven a disparar “hasta alcanzar máximos de cuatro semanas, aguardando las noticias sobre la aprobación definitiva”, lo que genera desconfianza en los mercados “debida a la poca información que se recibe sobre esta demora”.

Por otra parte, desde Tempos también destacan que, si bien los flujos de Gas Natural Licuado (GNL) hacia el noroeste de Europa han disminuido desde los registros de abril, “todavía están muy por encima de los niveles estacionales”.

Aunque el gigante energético ruso Gazprom haya roto recientemente los acuerdos de suministro con clientes de Dinamarca, Países Bajos, Polonia, Bulgaria y Finlandia, por no cumplir con el método de pago en rublos, “estos contratos han supuesto la pérdida de alrededor de 20 billones de metros cúbicos”, alrededor solo del 5% del consumo europeo de gas del año pasado, lo cual “debería ser perfectamente manejable, dadas las fuertes entradas de GNL que estamos viendo”, manifiesta Aceituno.

Además, tras estas interrupciones todos los demás clientes han pagado por el gas de acuerdo con los nuevos términos o han sido informados de que no recibirán más suministros, por lo que “se espera que no se produzcan nuevos cortes”. Compañías como ENI, de Italia, o Uniper, de Alemania, se han apresurado a encontrar una manera de satisfacer las demandas de Putin sin infringir las sanciones, con lo que el gas sigue ininterrumpido.

Por otra parte, Tempos Energía afirma que toda Europa está ansiosa por llenar rápidamente el almacenamiento de gas antes del invierno, siendo el fin prioritario reducir su dependencia del gas ruso, “alcanzando los inventarios el 47,6%, un aumento de 8,7 puntos más interanuales”, apuntan.

Precio del brent al alza durante el próximo trimestre

En cuanto a la evolución del brent, según los análisis se la consultora, “el crudo podría alcanzar unos precios por encima de los 115/125$/bbl (dólares por barril) para el próximo trimestre, pudiendo alcanzar los 150$/bbl en el caso de que Rusia decidiese actuar de manera unilateral y se descolgase del todo”.

El precio del barril alcanzó su sexto avance consecutivo en mayo, la mayor racha alcista desde 2011 tras más de una década, llegando a acumular en lo que va de año, “nada menos que un incremento del 58%”, especifica Aceituno.

Según el director, “la escasez de oferta, la mayor demanda china debido al final de su confinamiento y el comienzo de la temporada de conducción en EE.UU” son algunas de las claves para entender que “la OPEP se está quedando atrás en los objetivos de producción, a pesar de estar luchando por cumplir con las cuotas”, advierten.

“Es poco probable que el grupo logre alcanzar aumentos de suministro más agresivos durante los próximos dos meses”. Limitados por su propia falta de inversión upstream (actividades de exploración y/o producción) o inestabilidad interna, “la mayoría de los países de la OPEP no podrán asumir las cuotas más altas”, señalan.

