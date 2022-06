Método dinámico de aprendizaje online con el programa de Formación Express Best Seller de Víctor Gómez Emprendedores de Hoy

martes, 7 de junio de 2022, 16:35 h (CET)

Comprender el mercado financiero es esencial para lograr ingresos bajo la modalidad del trading o inversión en bolsa de valores. Estas herramientas se adquieren a partir de una lectura correcta de las causas y las consecuencias de las fluctuaciones en los diferentes activos, la cual permite tomar las mejores decisiones con respecto al capital propio.

Para el trader trainer Víctor Gómez, no solamente es importante aprender a leer el mercado bursátil, sino que también es necesario conocer las herramientas imprescindibles para moverse en él sin requerir un asesor las 24 horas que le indique al trader las decisiones que debe tomar con respecto a su dinero. Por esta razón, aprovechó su plataforma digital para hacer el lanzamiento de un Programa de Formación Express Best Seller, con el cual busca que sus estudiantes aprendan de forma estructurada los diferentes caminos para invertir en bolsa, partiendo de un excelente análisis técnico.

Un método dinámico de aprendizaje online Este programa se caracteriza por ofrecer un método de aprendizaje virtual, dinámico, entretenido y directo, a través de una serie de vídeos cortos donde se desarrollan conceptos e ideas relacionados con la gestión de riesgos en la inversión, análisis del mercado bursátil y psicotrading, entre otros temas.

El programa también dispone de vídeos explicativos más largos (20-30 minutos de duración), donde se explica detalladamente cada temática, partiendo de un análisis de situaciones reales. Con esta metodología, el trader solo necesitará 2 horas para iniciarse en esta modalidad de inversión y solo requerirá de 10 horas para convertirse en todo un experto.

Trading LIVE y Desafío 25K La formación incluye acceso ilimitado durante un mes a sesiones virtuales sincrónicas de trading, donde el trader tendrá la oportunidad de exponer sus dudas en tiempo real, buscando que el entrenador pueda resolver rápidamente aquellas inquietudes que le impidan ingresar con seguridad al mercado de acciones. Con la compra del curso, el trader también puede participar en el Desafío 25K, el cual consiste en una evaluación que, al ser superada, permite el acceso a una cuenta de Trading LIVE, con la cual puede recibir hasta el 80 % de los beneficios obtenidos.

Con este programa de formación, Víctor Gómez espera que cada vez más personas se animen a iniciar o profundizar su conocimiento como traders, a partir de un curso que les permita tomar las mejores decisiones de inversión, con el fin de que su dinero genere los dividendos que esperan.



