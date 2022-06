Los auriculares bluetooth de Murwal con más de 1000 valoraciones y casi 5 estrellas Emprendedores de Hoy

Uno de los factores más importantes en el comercio online son las valoraciones y las reseñas que los clientes hacen de los productos.

Estas no solo aportan una evaluación expresada en números, sino también una descripción que sirve de guía para el resto de usuarios.

En este sentido, los productos de la marca Murwal cuentan ya con más de 1000 valoraciones de las que están obteniendo un promedio cercano a las 5 estrellas. La empresa se caracteriza por vender altavoces y auriculares bluetooth online, realizando envíos gratuitos y con rápidos tiempos de entrega. Si bien la mayoría de sus clientes se encuentra en la península, han iniciado un proceso de expansión hacia Canarias, toda Europa y el resto del mundo.

Las reseñas y valoraciones permiten conocer un producto en profundidad El hecho de comprar online hace que un cliente no pueda ver ni tocar el producto que adquiere hasta recibirlo. Por este motivo, las opiniones de clientes cuentan con una importancia mayor en el comercio digital que en el tradicional. En este sentido, las numerosas valoraciones y las reseñas positivas son un factor de confianza.

En el mundo de internet, estos comentarios son tan importantes, que Google, mediante sus algoritmos, los tiene en cuenta a la hora de mostrar resultados de búsqueda. De hecho, muchos de los anuncios publicitarios que muestra el buscador cuentan con una extensión con la calificación del vendedor.

Por otra parte, según un estudio realizado por la agencia internacional Podium, el 60 % de los clientes consulta de forma semanal comentarios online y el 93 % sostiene que los tiene en cuenta a la hora de decidir una compra.

Las valoraciones de los auriculares Bluetooth de Murwal Las opiniones y comentarios que han vertido los clientes sobre los auriculares Bluetooth y el resto de productos de Murwal hablan de una marca que se está consolidando entre las preferencias de los consumidores.

En particular, los auriculares inalámbricos de la firma presentan un diseño innovador, ofrecen una calidad de sonido premium y se encuentran disponibles en varios colores diferentes. Varios usuarios, en sus valoraciones, destacan el sistema de cancelación de ruido, otros mencionan la inclusión de varias almohadillas intercambiables que ofrecen un mayor confort, así como la larga duración de la batería. Por último, en los comentarios también se destaca la rapidez de los envíos y el servicio de atención al cliente que realiza la empresa, lo que hace de estos productos una buena opción de compra.



