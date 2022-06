La instalación de detectores de radar, por Madrid Audio Emprendedores de Hoy

martes, 7 de junio de 2022, 15:59 h (CET)

Los detectores de radar sirven para rastrear a los radares fijos, móviles o kilométricos de tramo, generando un aviso.

La empresa Madrid Audio se especializa en la colocación de detectores de radar que captan todo tipo de frecuencias a una distancia de entre 90 y 1000 metros.

Los sistemas que se venden e instalan en los talleres de Madrid Audio son completamente legales (homologados como el ordenador de a bordo) y se expenden con la factura correspondiente. La empresa solo trabaja con productos de primeras marcas que han sido previamente probados y estudiados por sus especialistas. A su vez, la instalación es oculta y todo el cableado queda perfectamente integrado a los demás sistemas del automóvil.

Los detectores son dispositivos que funcionan como ayudantes de la conducción, siendo una versión mejorada de las señales de tráfico que avisan de la existencia de radares fijos o móviles. Es común que los propietarios de coches de alta cilindrada los instalen para evitar descuidos momentáneos.

Según el Boletín Oficial del Estado (BOE), disponer de estos equipos no está prohibido, aunque en algunos casos su uso podría ser penalizado. Además, las instalaciones de Madrid Audio son indetectables. Se trata de equipos legales que contribuyen a mantenerse dentro de los límites máximos de velocidad.

Los detectores de radar son mejores que los avisadores Los avisadores son unos dispositivos con tecnología GPS que emiten una alarma cuando hay radares en la carretera. Esta información está disponible en el sitio web de la Dirección General de Tráfico (DGT) de España. El problema de los avisadores es que no son capaces de detectar a los radares móviles.

En cambio, los detectores pueden localizar el punto exacto en el que se encuentra cada radar porque constantemente buscan las frecuencias de onda de estos aparatos. En conclusión, ambos aparatos pueden ubicar a los radares fijos, pero solo los detectores emiten un aviso cuando hay radares móviles.

En Madrid Audio es posible acceder a la instalación de detectores de radar de primeras marcas para lograr una conducción más segura y evitar problemas como multas y pérdidas de puntos del carnet. Por otra parte, la empresa recomienda mantenerse siempre dentro de los límites de velocidad establecidos.



