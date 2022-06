La inversión inmobiliaria crece como valor refugio por la crisis de las criptomonedas, según Alfio Bardolla Comunicae

martes, 7 de junio de 2022, 09:03 h (CET) Uno de cada cuatro españoles que comprarán una casa tiene pensado destinarla a inversión. De hecho, la venta de viviendas para inversión ha crecido un 1,8% en España siendo las que más crecen La repentina caída de las criptomonedas durante este último mes de mayo ha generado que 2 de cada 5 inversores hayan destinado sus ahorros hacia la inversión inmobiliaria como valor refugio.

Según datos de Alfio Bardolla Training Group, la academia internacional de educación financiera (www.alfiobardolla.es), en el último año el número de interesados por las criptomonedas experimento un crecimiento del 500%. Ahorradores que buscaban formación para invertir en las DeFi (Finanzas Descentralizadas) y en todo lo que rodea a la nueva economía digital.

Alfio Bardolla, director y fundador de Alfio Bardolla Training Group, explica "Desde el inicio de la pandemia, y especialmente en los últimos dos años, se ha experimentado un aumento exponencial en la búsqueda de alternativas para las inversiones. Con las bolsas tradicionales en plena crisis, los ahorradores veían con buenos ojos la inversión cripto".

En este último mes de mayo, con la crisis de las criptomonedas muchos de estos ahorradores han decidido mover sus inversiones desde la economía digital hacia algo tan tradicional como es el ladrillo.

Según datos de Alfio Bardolla, 1 de cada 5 inversores en estas criptomonedas ha decidido apostar parte de su inversión de la economía digital a la inmobiliaria. "El problema de no tener una estrategia correcta para administrar las inversiones ha creado que muchas personas pierdan sus ahorros en las criptos", explica el experto.

De hecho muchos inversores de criptomonedas han optado por rescatar sus inversiones para destinarlas a la vivienda en el último trimestre. Un activo que vive en España uno de sus momentos más rentables de los últimos años con una rentabilidad superior al 6% en gran parte del país.

La crisis de las criptomonedas demuestra la importancia de aprender diferentes métodos de inversión para una gestión correcta del riesgo, ya sea en las inversiones con inmuebles o en el trading. Aprender métodos creados y experimentados con personas con amplia experiencia ayuda a garantizar una ganancia.

"Desde la pandemia en España se ha llegado a los picos más altos de rentabilidad en la inversión inmobiliaria. Han surgido oportunidades a lo largo de toda la geografía y ya no sólo se concentra en las grandes ciudades como Madrid y Barcelona. Lugares como Jaen, Murcia, Almería y en general Andalucía ofrecen inversiones con una elevada rentabilidad, muy por encima de cualquier otra alternativa financiera", explica Bardolla.

La vivienda se presenta, pues, como una inversión segura, recuperable y revalorizable, y un activo conocido en el que invertir en tiempos de incertidumbre. Esta tendencia no cambiará en los próximos 12 meses. “En plena crisis vivimos un parón en la demanda debido a la incertidumbre, pero la vuelta progresiva a la nueva normalidad ha incrementado las operaciones de compraventa, especialmente destinados a inversión y a compras de casa para alquilar", explica el experto.

Según los datos de Alfio Bardolla Training Group, en los últimos seis meses, la demanda de vivienda destinada a inversión es la que más ha crecido en España con 1,8% respecto al resto de viviendas. Así, uno de cada cuatro españoles que comprarán una casa tiene pensado invertir en inmobiliaria.

Además, Bardolla explica que actualmente, el sector inmobiliario se alza como una opción de inversión mucho mejor que lasletras del Tesoro y los bonos. El análisis realizado por la academia de formación financiera revela que en 2022 la inversión en vivienda supondrá uno de los mejores refugios contra la inflación.

Por último desde Alfio Bardolla hacen hincapié en que nunca se puede garantizar la seguridad de una inversión por lo que recomiendan siempre analizar el riesgo de cualquier situación y valorar los posibles escenarios que se puedan dar a lo largo del tiempo.

