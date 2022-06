Volvo Selekt, coches de ocasión Volvo con Volvo Car Llemosa Emprendedores de Hoy

lunes, 6 de junio de 2022, 17:23 h (CET)

Actualmente, en España, se comercializan una media de 150.000 vehículos de ocasión al mes. La amplia variedad de modelos, así como sus precios, hacen que cada vez más clientes opten por esta alternativa, dejando de lado a los coches nuevos.

Para garantizar una compra segura, los usuarios deben buscar vehículos de ocasión certificados. Dicho sello de calidad es emitido por concesionarios oficiales, como es el caso de Volvo Car Llemosa. Esta compañía es una distribuidora autorizada de coches de ocasión Volvo y está ubicada en la provincia catalana de Lleida.

Certificación de vehículos de ocasión Volvo Volvo Selekt es el nombre de la línea a través de la cual se comercializan los coches de ocasión de la marca sueca. Dichos modelos son revisados en más de 100 puntos de control y cuentan con certificación. Esta última es realizada por un perito y una empresa independiente, no por el fabricante ni el concesionario. El propósito es comprobar, objetivamente, que cada vehículo cumple con el estándar de calidad antes de ponerlo a la venta. También se busca ofrecer ejemplares que tengan un desempeño lo más parecido posible a un automóvil nuevo.

Los vehículos de ocasión certificados incluyen un libro de mantenimiento para que el comprador conozca el historial completo de los arreglos y garantice el kilometraje. Asimismo, los modelos están equipados con repuestos originales y con la última actualización de software.

¿Cómo son los vehículos de ocasión disponibles en Volvo Selekt? Esta agencia automovilística ofrece, al menos, una decena de modelos pertenecientes a la categoría Selekt. A pesar de que los automóviles de gasolina son los más comunes, los usuarios pueden encontrar variedad de ejemplares de diésel, híbridos e híbridos recargables. Asimismo, el concesionario tiene disponibilidad de vehículos eléctricos certificados.

Aunque los coches de ocasión Volvo tipo familiar son los más accesibles, gran parte de la oferta es de categoría todoterreno y están pensados para los usuarios más aventureros.

Por otra parte, la mayoría de los modelos suelen ser de 5 puertas. En cuanto a los colores, la escala de grises es la más popular. No obstante, se pueden encontrar modelos en rojo, negro y blanco. Para facilitar la compra, la agencia dispone de dos opciones: contado y financiado.

Para garantizar la mayor vida útil posible, los modelos del catálogo tienen una fabricación de máximo 5 años.

Los coches de segunda mano siguen representando una inversión inteligente que implica menos dinero. Es por ello que los vehículos de ocasión certificados son la opción recomendada para adquirir medios de transporte accesibles y confiables.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.