Los cursos y talleres de la Guarida Creativa

lunes, 6 de junio de 2022, 12:13 h (CET)

En los últimos años, el auge de la tecnología, combinado con la transformación del escenario social, ha dado paso a un gran número de profesiones en diferentes sectores, cuyo propósito es satisfacer las necesidades de una población cada vez más cambiante y digital. No obstante, estos oficios no han venido solos, los acompañan métodos innovadores como es el caso del coworking.

Catalogado como una de las formas más económicas y efectivas para emprender, cada vez son más los coworkers que se unen a esta metodología, ya que supone además de la oportunidad de salir de la rutina, una opción para relacionarse y aprender sobre diferentes entornos laborales. Ante esto, La Guarida Creativa ofrece diferentes cursos, talleres y actividades enfocados en promover el aprendizaje y también la integración de la población a sus espacios de coworking.

Los cursos y talleres ofrecidos por La Guarida Creativa Sobre todo entre quienes se desempeñan como freelancers, el modelo de trabajo centrado en coworking resulta cada vez más popular. Este sistema está enfocado en proporcionar espacios compartidos, donde profesionales, autónomos o empleados pueden desarrollar su actividad.

En España, una de las empresas que se ha consolidado como referencia en este ámbito es La Guarida Creativa, ya que no solo dispone de instalaciones modernas y equipadas con diferentes servicios en ciudades como Madrid, Alarcón, Fuenlabrada y Móstoles, sino que también organiza diferentes eventos y actividades enfocadas en impulsar diferentes emprendimientos, mediante la adquisición de conocimientos variados.

Dentro de los cursos y talleres que ofrece este coworking destaca la formación para el empleo, un programa gratuito en el que los profesionales de La Guarida Creativa proporcionan la posibilidad de adquirir habilidades en sectores de seguridad informática, marketing digital, metodologías CANVA, Skrum, programación, entre otros.

Asimismo, ofrecen cursos enfocados en aportar conocimientos claves para la funcionalidad de cualquier negocio en la actualidad, como es el caso del taller práctico de educación financiera, taller de creación y edición musical, para aprender a utilizar wordpress, networking para youtubers y muchos otros.

Comunidad de profesionales eficaz y moderna Más allá de un espacio de trabajo para coworkers, La Guarida Creativa ha mantenido su visión de trabajo en reunir dentro de su comunidad todos los elementos que influyen en la productividad dentro de una organización.

En este sentido, los expertos de este coworking promueven el trabajo colaborativo, combinado con el uso de herramientas tecnológicas de calidad y la oportunidad de estar en espacios cómodos, que además de ser útiles para el trabajo, también sirvan para el bienestar de los participantes, ya que es posible disfrutar de un tiempo laboral diferente.

Asimismo, dentro de estos espacios la flexibilidad es otro de los conceptos claves, ya que se ajustan a los requerimientos de cada uno de los solicitantes, con el firme propósito de garantizar su comodidad en todos los sentidos. Todo ello, sin dejar de lado que se trata de espacios donde el flujo de ideas y proyectos comunes se mantienen de forma continúa.



