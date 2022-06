Las ventajas de una carta digital con Order In, pedir y pagar desde el móvil ya es posible Emprendedores de Hoy

lunes, 6 de junio de 2022, 11:07 h (CET)

La revolución digital que ha transformado prácticamente todas las áreas de la economía, también lo ha hecho con la restauración. Hoy en día, un negocio hostelero no debería dejar de lado las posibilidades que el mundo digital le ofrece para mejorar su servicio y aumentar su facturación.

Uno de estos cambios es la introducción de una carta digital con pedido online, para que los clientes hagan sus pedidos desde su dispositivo móvil. Se trata de una modalidad que se inició para disminuir los riesgos sanitarios en situación de pandemia, pero que actualmente plataformas como Order In, ha conseguido que genere beneficios económicos. En este sentido, la plataforma Order In provee un servicio completo para que los restaurantes trabajen con una carta digital QR con pedidos y pagos.

Los principales beneficios de contar con una carta digital La principal ventaja de la carta digital está relacionada con el tiempo y la comodidad. Los usuarios de Order In escanean con su dispositivo móvil, desde sus mesas, un código QR que les redirigirá al menú del restaurante. Al estar cómodos, sin presiones y sin tener que esperar al camarero para pedir, se ha demostrado que los clientes consumen más. Los locales que utilizan la modalidad de carta digital que ofrece la plataforma aumentan su ticket medio.

Por otra parte, esta modalidad permite una mejor organización en el trabajo del personal. Los camareros no tienen que llevar y traer las comandas, lo que hace más fácil trabajar con eficiencia y rapidez. Otra función que se agiliza con Order In es el pago. Los clientes pueden pagar en el momento que quieran, escoger dividir la cuenta por comensal si se desea y directamente pagar desde móvil.

Desde un punto de vista más amplio, el uso de la carta digital es también el primer paso en una estrategia digital integral. Con Order In, los restaurantes obtienen datos de lo que piden o no sus clientes. Con esas estadísticas, es posible analizar el consumo y después ajustar el negocio para optimizar las ventas; una información también bastante útil para futuras campañas de marketing.

Con Order In la imagen de los restaurantes se moderniza La implementación de una carta digital también mejora la imagen de un restaurante. Los menús interactivos muestran una mayor preocupación por la mejora de la experiencia del cliente, ya que incluyen información sobre potenciales alérgenos y permite a los usuarios prescindir de algún ingrediente que no sea de su agrado.

Según las estadísticas que proporciona Order In, el uso de la aplicación aumenta la rotación de las mesas de los restaurantes hasta en un 60%, ya que se trabaja con mayor rapidez. La carga del trabajo de los camareros baja hasta un 70 % pudiendo así aportar valor en tareas de mayor impacto, mientras que la mayor comodidad con la que se manejan los clientes repercute positivamente con un 40 % el aumento en el ticket promedio.

La utilización de una carta digital y en general el aprovechamiento de las técnicas digitales actuales, hacen posible simplificar los procesos del negocio hostelero, aumentar sus beneficios y mejorar la experiencia del cliente.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas La web-editorial Navegantes Oceánicos ayuda a navegar a vela Reformas integrales de la mano de Villa VS 7 Claves para vencer el miedo a hablar en público Los cursos y talleres de la Guarida Creativa Los nuevos pijamas primavera-verano 2022 de ZD Zero Defects