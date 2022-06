Los accesorios que complementan la chimenea de la mano de DAE Emprendedores de Hoy

lunes, 6 de junio de 2022, 10:30 h (CET)

Durante la época de frío, contar con una chimenea en el hogar resulta muy útil. Estas se caracterizan por brindar un atractivo toque estético a la habitación donde se encuentran, haciendo que sentarse frente al fuego a leer un libro, disfrutar de una bebida caliente o simplemente relajarse en un sillón cerca de la chimenea, se convierta en una experiencia más agradable.

Sin embargo, tanto para encender como para mantener el fuego es necesario contar con distintos elementos que ayuden en el proceso. Al respecto, la editora de diseño DAE no solo se ha centrado en la fabricación de chimeneas metálicas de diseño, sino también en llevar al mercado diferentes accesorios chimenea que además de ser útiles, sirvan para complementar la belleza de este elemento.

Accesorios que complementan la chimenea perfecta Dentro de la amplia gama de accesorios chimenea que pueden encontrarse en el mercado, el carro leñero destaca como uno de los principales complementos. Este utensilio sirve para transportar y almacenar trozos de madera que posteriormente serán utilizados para el fuego. La funcionalidad de este producto es que permite mantener la leña ordenada y trasladarla fácilmente cuando sea necesario.

La pinza de leña y el atizador son otros dos elementos claves para quienes disponen de una chimenea. Ambos tienen como propósito mover los pedazos de madera cuando están ardiendo para así hacer que circule más oxígeno y que se quemen mejor.

Asimismo, la pala es otro de los accesorios para chimeneas de gran funcionalidad. El uso de la pala permite retirar la ceniza de la chimenea de forma rápida y efectiva, ayudando a que llegue más aire a la madera restante y así pueda continuar quemándose sin inconvenientes.

DAE son especialistas en accesorios para chimenea Además de ser útiles, los accesorios chimenea se caracterizan por tener una función decorativa, estos aportan estilo y belleza. Es por esta razón que los especialistas de DAE se han enfocado no solo en ofrecer elementos para uso continuo, sino también que puedan dar una apariencia elegante y sofisticada a diferentes espacios.

En el caso del carro leñero, los expertos desarrollaron un producto práctico y funcional, ya que además de transportar la leña, este sirve como soporte para todos los accesorios de la chimenea, permitiendo reunir todo en un solo lugar. Asimismo, disponen de pinzas fabricadas en acero pavonado, cuyo acabado en negro acero le aporta mayor sofisticación.

A lo largo del tiempo, DAE ha logrado consolidarse en la industria como uno de los principales fabricantes de chimeneas metálicas de diseño, gracias a que ha enfocado su trabajo en ofrecer calidad, funcionalidad y belleza en cada uno de sus productos.



