Arte y naturaleza de la mano con las esculturas de Badiola & Copper

domingo, 5 de junio de 2022, 08:00 h (CET)

Una de las fuentes de inspiración más amplia y diversa para muchos artistas y artesanos es la naturaleza, dado que se sienten atraídos y ensimismados por su belleza única. Bajo su firma Badiola & Copper, el artista emergente Javier Badiola, no se ha quedado al margen de esta corriente en el momento de crear su obra.

Javier fue cautivado por la inigualable belleza de los árboles, y fue su respeto por la naturaleza, lo que le llevó a crear esculturas de bonsáis de cobre, caracterizados por su atractivo color metálico y apariencia resplandeciente, que combinan los aspectos de la naturaleza de un árbol junto con la modernidad y lujo que emite este metal, sin olvidar la importancia de la concienciación social de la ecología y la necesidad de protección de los bosques naturales.

Los bonsáis Los bonsáis son pequeños árboles que, generalmente, se cultivan en maceta para uso decorativo. Estos tienen su origen en China y se han popularizado en Japón, donde los monjes taoístas tenían la labor de cultivarlos y cuidarlos.

Para conseguir su característico tamaño, tienen que pasar por un conjunto de técnicas que consisten en podar, trasplantar y alambrar las raíces del árbol para evitar su ampliación y extensión masiva. Según las leyendas japonesas, aquellos que podían conservar un árbol en una maceta vivirían para toda la eternidad. Este es uno de los muchos motivos por los que los nobles y aristócratas los adoraban.

Una de las particularidades de los bonsáis es que deben ser tratados constantemente para conservar su reducido tamaño. Es por esta razón que muchas personas, al no disponer de tiempo para su cuidado, prefieren optar por otro tipo de elementos decorativos.

Sin embargo, el escultor Javier Badiola sugiere una solución para contar con la presencia de un bonsái, mediante la elaboración de esculturas de árboles de cobre fabricadas de manera totalmente artesanal.

Esculturas de bonsáis con cobre La empresa de un solo miembro Badiola & Copper, es una iniciativa que se dedica a la elaboración, exposición y venta de esculturas de bonsáis hechos de cobre 100 % reciclado, provenientes de cableados eléctricos y piezas de aires acondicionados.

El escultor de estas obras aprovecha las propiedades del cobre para crear obras de vibrante belleza, logrando resultados atractivos a través de un conjunto de técnicas aprendidas y desarrolladas por sus propios méritos.

Dentro de su página web, Badiola & Copper expone varios modelos de arte bonsái en cobre sano u oxidado. Además, cuentan con diseños de bosques minimalistas, enramadas y troncos brillantes que transmiten un aura lujosa y llamativa, pero que al mismo tiempo transmiten la paz de un bonsái real.

Las esculturas de bonsáis se han posicionado como una de las alternativas más atractivas y efectivas para quienes desean disfrutar de la belleza de esta planta, sin tener que dedicar tiempo en su cuidado y mantenimiento, en una apuesta por la sostenibilidad, la artesanía y la reutilización de materias primas.



