La importancia de contar con una silla para oficina ergonómica, con Office Deco

viernes, 3 de junio de 2022, 11:45 h (CET)

Sentirse cómodo a la hora de trabajar es fundamental para garantizar la estabilidad laboral del empleado. En este sentido, la elección del mobiliario es uno de los principales factores a tener en cuenta, ya que de esto depende el nivel de comodidad dentro de los espacios de la oficina. Entre otros aspectos, se debe velar para que sea un ambiente amplio, limpio y sobrio. En este sentido, utilizar una silla de oficina ergonómica puede convertir cualquier espacio en el sitio ideal para trabajar.

En Office Deco, es posible encontrar todo lo necesario para acondicionar el espacio de trabajo con equipos y mobiliarios de calidad, así como precios ajustados al presupuesto del cliente, para la elección de todo tipo de muebles, tanto para la oficina como el hogar.

La importancia de un home office con un mobiliario apropiado La reciente crisis sanitaria obligó a empresas de todo el mundo a trasladar las oficinas a los hogares, por lo que los empleados tuvieron que ajustar espacios dentro de sus casas a las nuevas circunstancias. Sin embargo, la improvisación y necesidad de adaptarse rápidamente, llevó a muchas personas a ejercer sus funciones en espacios no apropiados.

Entre los elementos necesarios de trabajar desde el hogar, destacan las sillas de oficina ergonómicas, diseñadas especialmente para cuidar la postura de quienes las utilizan, al ayudar a mantener la posición natural de las curvas de la columna. Para elegir una buena silla de oficina ergonómica, esta debe cumplir con una serie de características y, entre ellas, se encuentran la posibilidad de regular la altura del asiento, ruedas en la base para un fácil desplazamiento y apoyabrazos.

Las sillas de Office Deco ayudan a aumentar la productividad En Office Deco, entienden muy bien que un espacio de trabajo ergonómico es algo que va mucho más allá de una silla y escritorio cómodos. Por esta razón, han presentado cinco nuevas colecciones donde cada una incluye una propuesta de valor única, que representa una solución ergonómica en términos de diseño, funcionalidad y precio.

Las colecciones denominadas Viewmaster, Viewlite, Viewmate, Viewgo y Addit están diseñadas para responder a diferentes necesidades y características de la actividad laboral, con el fin de crear un espacio de trabajo ergonómico integral, que también contemple el entorno. Es por ello que incluyen una variedad de complementos, como pueden ser una adecuada gestión del cableado incorporada a los escritorios, soportes para el CPU, soportes multifuncionales para el monitor y los accesorios de mesa para una mayor organización de la papelería.

Utilizar sillas ergonómicas en el hogar o la oficina, no solo ayuda a evitar problemas serios en la columna vertebral, que pueden desencadenar en dolores lumbares y cervicales, sino que también permite que las personas se sientan menos cansadas y, por lo tanto, aumente su productividad.



