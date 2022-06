El sello discográfico REC_EYES para artistas de música urbana Los artistas que se están dando a conocer en las redes sociales tienen una nueva oportunidad con esta discográfica Redacción

@DiarioSigloXXI

viernes, 3 de junio de 2022, 08:19 h (CET) El género musical de música urbana está experimentando un gran proceso de expansión en el que los artistas buscan liderar las plataformas de streaming más populares. Esta música creada por los movimientos “underground” ha logrado posicionarse entre los distintos géneros de la música como uno de los más escuchados. Pasó de ser un género de las calles al “nuevo pop”, un auténtico fenómeno de masas que no deja de bailarse en las discotecas ni escucharse en streaming.

La música urbana ha pasado por una transformación que va de las calles a estilos como el hip-hop, reggaeton o trap. Estos estilos son incorporados por artistas latinoamericanos y estadounidenses que van definiendo nuevas influencias musicales. Lo que tienen en común cada uno de los estilos es que su música es reivindicativa con un mensaje propio. Por eso los artistas, productores, cantantes, técnicas o mastering del género urbano necesitan expandir sus canciones y significados a través de discografías como REC_EYES Sello Discográfico de Música Urbana.

El sello discográfico de música urbana REC_EYES ofrece la producción de música urbana, sonidos para beats, equipos y tutoriales para artistas urbanos. Incluso es una tienda afiliada con Amazon, con el fin de darle apoyo a los nuevos artistas de la música urbana. Si entran al sello discográfico REC_EYES, podrán transmitirse sus canciones en Twitch o Spotify.

¿Qué es REC_EYES?

REC-EYES es un sello discográfico destinado a artistas y grupos emergentes de la música urbana en España para que tengan la oportunidad de ser tan reconocidos como latinoamericanos o estadounidenses. Los artistas de este género podrán mostrar sus composiciones en el canal de Twitch y difundir su arte musical a espectadores todas partes del mundo. También disponen de cantantes, técnicos, auxiliares, productores e instrumentos para que sus canciones se escuchen con alta calidad en el formato adecuado.

El espacio REC-EYES es ideal para cantantes, productores y técnicos de la música urbana, así como artistas potenciales o emergentes que quieren difundir su estilo musical. Este sello discográfico es amante del hip-hop, del reggaeton, del trap y de todo tipo de música urbana. Sus integrantes están comprometidos comercial y artísticamente con los artistas de estos géneros.

¿Qué ofrece la discográfica REC_EYES?

La discográfica REC_EYES es consciente que comenzar en el mundo de la música es difícil, aún más si se trata de un género en constante expansión y transformación, como lo es la música urbana. Por ser un género musical complejo en cuanto a letras, ritmos y pasos de baile, no siempre los artistas pueden llegar a la cima entre la competencia. Hace falta pulir cada uno de los aspectos para destacar, además de llegar a tener visibilidad: este es el papel de la discográfica.

En REC_EYES se encuentre loops y samples para comenzar a hacer música o mejorarla con los sonidos en el ordenador o móvil. Son loops y samples populares que permiten crear música con estilo, pegajosa y movida, de atracción para el público. Es muy buena opción para tener una guía inicial.

También ofrece un espacio en su sitio web desde 2016 para que las canciones sean subidas y difundidas entre los usuarios. Serán transmitidas en el canal de Twitch que, además, permite transmisiones en vivo; y en Spotify, con playlists. La divulgación que ofrece esta discográfica es una ventaja importante para posicionarse en el sector musical.

¿Por qué elegir a REC_EYES como sello discográfico?

Desde hace más de 6 años REC_EYES URBAN RECORDS se dedica a la atención personalizada de los artistas y grupos de música urbana que quieren popularizarse en el género de música urbana. Su objetivo es descubrir, promover y nutrir el talento de los artistas internacionales en estilos como el hip-hop, reggaeton y el trap desde las plataformas digitales. El resultado es un crecimiento considerable en España y en otras partes del mundo, gracias al apoyo de estos profesionales.



Los artistas que se están dando a conocer en las redes sociales tienen una nueva oportunidad con esta discográfica. Su meta es darle apoyo a artistas que generan música de calidad, hasta que lleguen a alcanzar su éxito profesional. La asesoría y el apoyo de REC_EYES son muy valiosos para los músicos urbanos en crecimiento porque tienen el acompañamiento que necesitan, dado por productores que aman la música que hacen. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Eva Moral, la nueva Directora General que vuelve a Hilton Madrid Hotelera de formación, cuenta con más de 15 años de experiencia internacional dentro de Hilton ¿Cuál es la diferencia entre casinos online y casinos en vivo? Experiencia de juego, tipos y número de juegos... ¿Qué significa ‘whipsaw’ en el ámbito de las acciones? Describe un valor que hace un gran movimiento en una dirección y luego, rápidamente, se mueve en la dirección opuesta El sello discográfico REC_EYES para artistas de música urbana Los artistas que se están dando a conocer en las redes sociales tienen una nueva oportunidad con esta discográfica ¿Cuál es la mejor carne para la alimentación de los perros? Queremos lo mejor para ellos y, por eso, procuramos siempre darle la mejor comida posible