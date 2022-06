Retos del compliance, la ciberseguidad y la gestión de riesgos, por Aicad Business School Emprendedores de Hoy

El cumplimiento normativo de las empresas se conoce bajo el término compliance. Se trata de un concepto muy importante, puesto que las organizaciones que no cumplen la normativa y la ley adecuada, están expuestas a graves riesgos penales. Entre estos se encuentra el cierre de la actividad, multas muy graves o, incluso, responsabilidad penal.

En la actualidad, no es posible concebir la actividad de cualquier empresa sin que el entorno digital juegue un papel fundamental en ella. En este contexto, resulta muy importante comprender y adaptar esta nueva cultura y forma de trabajo a la hora de garantizar el cumplimiento normativo. Para ello, se necesitan especialistas en compliance enfocados en la gestión de los riesgos del uso fraudulento de los recursos digitales de la empresa, sus necesidades contractuales de control y seguimiento, para evitar riesgos.

Dada la alta demanda de este tipo de profesionales, Aicad Business School propone un Máster Oficial en Compliance, Ciberseguridad y Gestión de Riesgos.

La ciberseguridad y la gestión de riesgos son retos de compliance El compliance se enfrenta a retos que deben ser controlados. Uno de ellos es la gestión de riesgos que, si bien tiene en su base el rigor y profesionalidad, también tiene un gran componente de previsión y capacidad de adaptación. En teoría, el compliance es aprender buenas prácticas para gestionar, prevenir y controlar riesgos. Pero en la práctica, también es tener la capacidad de reaccionar y saber actuar con la capacidad de aprender de lo sucedido e identificar rápidamente los riesgos. En materia de compliance, resulta necesario un estándar efectivo, como el ISO 31000, y una buena gestión de políticas de cumplimiento. Solo de esta manera, la empresa tendrá más fuerza para enfrentarse a situaciones emergentes.

Otro de los grandes retos de compliance es la ciberseguridad. La falta de recursos para luchar contra el cibercrimen, la impunidad de los delincuentes y la percepción casi nula del riesgo por parte de los empresarios, contribuyen al aumento de este tipo de delitos. Por tanto, es imprescindible invertir en la protección de ciberseguridad.

Aicad Business School y su Máster Oficial de Compliance, Ciberseguridad y Gestión de Riesgos El Máster Oficial de Compliance, Ciberseguridad y Gestión de Riesgos de Aicad Business School aporta conocimientos sobre las medidas y protocolos de seguridad actuales. Con este curso, los estudiantes pueden aprender a identificar las vulnerabilidades de la empresa. A su vez, ofrece las herramientas necesarias para establecer controles preventivos sobre posibles amenazas.

Los alumnos tendrán la capacidad de minimizar los riesgos y amenazas presentes en una empresa, de acuerdo con el marco de referencia ISO 31000. Además de ello, lograrán identificar y evaluar los distintos tipos de riesgos presentes.

Con el Máster Oficial de Compliance, Ciberseguridad y Gestión de Riesgos, los estudiantes pueden comprender las vulnerabilidades a las que se enfrenta la empresa y que normativas son esenciales para mitigar el riesgo corporativo o empresarial. Además de ello, conseguirán realizar una evaluación de proyectos de riesgos, una fortaleza que es fundamental para dar impulso a su carrera.



