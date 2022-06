Las ventajas de optar por un Ciclo Formativo de Grado Superior en la Escuela Superior Internacional de Diseño Emprendedores de Hoy

El estudio de las nuevas tecnologías y el diseño va en ascenso, ya que ofrece un abanico de posibilidades y oportunidades laborales en empresas dedicadas a un sinfín de actividades económicas.

Hoy en día, la gran mayoría de compañías se mueve en el mundo digital. Para desempeñarse en estas áreas de una forma eficiente, es preciso convertirse en un profesional versátil y cualificado. Para ello, es esencial recibir una buena formación.

En España, uno de los centros de referencia para formarte en estas materias es la Escuela Superior Internacional de Diseño (ESI Murcia), centro especializado en diseño y tecnología, que ofrece formación en FP de Grado Superior en diferentes campos adaptados a diversos requerimientos.

Convertirse en un profesional competitivo gracias a la FP de Grado Superior Quienes optan por esta opción, reciben el título de Técnico Superior en un área específica. Estas titulaciones tienen un alto grado de empleabilidad, debido a las ayudas y bonificaciones que ofrecen a las empresas y sobre todo a las habilidades prácticas que desarrollan los estudiantes durante su formación. En la Escuela Superior Internacional de Diseño, centro autorizado de Formación Profesional y Enseñanzas Artísticas Superiores de Diseño, ofrecen CFGS en diferentes temáticas, tales como: Sonido para Audiovisuales y Espectáculo; Animaciones 3D, Juegos y Entornos Interactivos; Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma e Ilustración.

Esta escuela, que aúna el diseño, la tecnología y la creatividad, destaca por garantizar una formación que permite a los estudiantes hacerse competitivos en el ámbito profesional, logrando conectar con el mercado laboral. Las titulaciones que se ofrecen en el centro no solo sirven para los que quieren incursionar en la bolsa de empleo, sino también a los emprendedores que quieren sacar adelante sus proyectos dotándoles de habilidades y conocimientos necesarios para llevarlos a cabo.

Todos los detalles sobre los Ciclos Formativos de Grado Superior Los estudios son completamente presenciales para acompañar siempre al alumnado en el proceso de aprendizaje, que se enfoca, mayoritariamente, en la práctica. Todo ello, con un plantel de docentes que en su mayoría son profesionales en activo en sus correspondientes sectores, acercando a los alumnos a la realidad laboral mediante su experiencia.

Actualmente, la ESI tiene convenios con varias empresas y está conectada con destacados eventos profesionales para que los alumnos realicen actividades didácticas en entornos profesionales.

Además, ayudan a los estudiantes a desarrollar sus prácticas de estudios (FCT) en las organizaciones más idóneas que les permitan complementar sus conocimientos y habilidades como progresión en su desarrollo formativo.

Escoger FP de Grado Superior es una opción válida si se acompaña de los medios y profesionales adecuados para que esta tenga verdadero impacto en el estudiante. En estudios como CFGS en Animaciones 3D, Juegos y Entornos Interactivos, es primordial contar con un puesto de trabajo adaptado a las necesidades de la industria multimedia, con hardware actual y el software que utilizan las empresas, para así integrarse en el mercado. Al igual, el CFGS en Sonido para Audiovisuales y Espectáculos ha de formar a profesionales capaces de conocer y adaptarse a los medios con los que trabajarán en el entorno laboral y no hay mejor forma de hacerlo que contando con dichos medios.

Para conocer más detalles de estos estudios, se puede consultar la página web de Escuela Superior Internacional de Diseño de Murcia.



