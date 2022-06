El Talento 3.0 de la ´GIG economy´ crece en España un 100% con la HR Tech Outvise Comunicae

jueves, 2 de junio de 2022, 12:27 h (CET) Presente ya en 40 países a través de su ´Marketplace de Talento Único´, permite acceder al mejor talento tecnológico certificado a través de más de 700 skills. Cerca del 30% de las vacantes tecnológicas en España no se pueden cubrir según Barcelona Tech City, ante la actual ´competencia feroz´ por el mejor talento, Telefónica o Capgemini y startups como Colvin o eMagister ya siguen este modelo de contratación freelancer El mercado español del mejor talento se dispara, Outvise, la HR Tech española, presente ya en 40 países, está siendo testigo de la rápida adaptación que están experimentando -desde principios de año- las empresas españolas ante la (R)-evolución del mejor Talento 3.0 de la ´GIG economy´. Y es que con un modelo único en España, lidera el mercado con un crecimiento en su facturación del 100% durante el primer trimestre.

Ya en 2021 este innovador modelo registró un crecimiento en nuestro país de cerca del 60% a través de esta HR Tech española, que a nivel global obtuvo más de €6 millones de volumen de negocio, es decir, un 20% más que en 2020.

A través de un ´Marketplace de Talento Único´ permite acceder al mejor talento tecnológico global en 48h, tiempo récord. Su plataforma SaaS dispone de cerca de 35.000 profesionales cualificados y certificados que dan servicio a proyectos concretos de multinacionales, medianas empresas y startups escalables donde una compañía ´se la juega´ y que requieren de un gran expertise.

Tras años a la cola de Europa, las empresas españolas se han subido al tren de la (R)-evolución del Talento 3.0, un modelo, solo accesible en España a través de la HR Tech española Outvise. Este ´Marketplace de Talento´ es de gran precisión haciendo el ´match mágico´. Lo consigue un algoritmo propio, evaluando más de 700 skills, seniority, experiencia anterior, disponibilidad para el proyecto y presupuesto.

Ya ha dado soporte en proyectos de alto valor en más de 500 proyectos con los mejores especialistas. A su vez, permite agilizar los procesos y reducir costes hasta en un 60% en captación y contratación.

España; Competencia feroz por el Talento 3.0

Cada vez hay menos talento tecnológico disponible. Y es que en España, esta competencia se ha disparado, según Barcelona Tech City cerca del 30% de las vacantes tecnológicas en 2021 no se pudieron cubrir. En los últimos meses fichar profesionales TIC se ha convertido en un auténtico rompecabezas para el modelo tradicional de contratación. La demanda de las compañías por el talento tecnológico crece a un ritmo muy superior a la capacidad de generar o importar del extranjero a estos profesionales en plantilla.

La batalla por el talento 3.0 se ha convertido en una de las mayores preocupaciones, sino la mayor, de todo tipo de empresas, tanto pequeñas como grandes y de sectores tanto tecnológicos como tradicionales. El fenómeno se ha visto acentuado a raíz de la pandemia, que ha acelerado las necesidades digitales de todos los sectores de la economía para poder competir en igualdad. Este es uno de los aspectos que ha permitido a Outvise aumentar en un 50% su cartera de clientes con compañías de todos los tamaños y sectores de actividad en el mercado español.

Los dos aspectos clave del crecimiento en España de este modelo son, por un lado, la dificultad y por otro, la competencia feroz que existe por acceder al mejor talento tecnológico. Ante esta situación, compañías como Capgemini y startups como la española Colvin, la plataforma de venta de flores online que en 2021 ha levantado €45M o eMagister el portal líder en formación en España y Latinoamérica, ya utilizan los servicios de esta plataforma SaaS. Otro ejemplo son las compañías punteras en tecnología como Telefónica que también se han subido al tren para poder acceder a este tipo de talento 3.0

Según Eusebi Llensa, co-fundador y CEO de Outvise; “acceder al talento es determinante para la innovación, la disrupción y para crecer a la velocidad a la que la tecnología lo está haciendo, es aquí donde estamos jugado un papel importantísimo en el crecimiento de muchas empresas” y añade: “la empresa española se ha dado cuenta que solo abriéndose al fenómeno de la ´GIG economy´, ya imperante en Europa, puede acceder a los mejores expertos para poder desarrollar proyectos punteros con los que competir en igualdad en el mercado global”.

Fortaleza Internacional

Creada en Barcelona por 3 emprendedores españoles con gran experiencia internacional -que desde 2018 opera a través de su plataforma SaaS- ha conseguido duplicar los mercados en los que opera, pasando de 20 a 40 países desde 2019. Y tiene previsto seguir creciendo tanto en el mercado nacional como internacional.

A este respecto, Alex Collart co-fundador y CCO de Outvise indica; “este 2022 tenemos previsto superar los €10 millones de volumen de negocio, lo que supondría un crecimiento de más del 70% a nivel global en los mercados de Europa, Oriente Medio y África” y añade: “la evolución de nuestra plataforma SaaS nos permite tomar el pulso al mercado y adelantarnos a las necesidades de las compañías”.

Con Alemania y Reino Unido a la cabeza, Europa es uno de los principales mercados de la HR Tech española. Países en los que el modelo híbrido de contratación de expertos freelancers cualificados y certificados está en auge desde hace años por tratarse de mercados maduros en el ´talento bajo demanda´. Aunque con foco actual es EMEA presencia en Latinoamérica, la compañía española aspira a una fuerte presencia en los 5 continentes.

Gracias a este modelo las empresas españolas pueden ser más competitivas en el mercado al acceder -en tiempo récord- al mejor talento tecnológico nacional y global de 140 países con una amplísima red de profesionales certificados y cualificados.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas El Talento 3.0 de la ´GIG economy´ crece en España un 100% con la HR Tech Outvise Estudios Sanitarios Andramari abre la preinscripción de sus cursos de formación reglada Vuelve Vegana 2022: la feria vegana más grande de Europa Más de dos tercios de los consumidores quieren que su institución financiera sea más sostenible en el futuro La oferta de viviendas de alquiler en Barcelona ha caído un 50% en dos años, según Lloguer Segur