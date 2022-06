A toda costa, el show del Comandante Lara Emprendedores de Hoy

jueves, 2 de junio de 2022, 10:52 h (CET)

Las tareas del día a día suelen causar mucho estrés y ansiedad, por lo que las personas deben tomarse un tiempo para despejar la mente y relajarse, dejando las ocupaciones a un lado. El teatro puede ser una excelente opción para pasar un momento diferente y agradable en compañía de familiares y amigos.

En este sentido, el próximo 17 de junio en Archena, el Comandante Lara presentará su monólogo “A toda costa”, para hacer reír a todos los presentes. Las entradas para el show pueden adquirirse en la plataforma online Entradas Total.

“A toda costa”, el nuevo show de monólogos del Comandante Lara que promete hacer morir de la risa El Comandante Lara, reconocido cómico y artista andaluz, se ha convertido en un auténtico fenómeno mediático en los últimos años. El próximo 17 de junio, todas aquellas personas que lo siguen podrán disfrutar de “A toda costa”, un show de monólogos en el que, como siempre, destacará su humor directo, arriesgado, que toca cosas comprometidas y que hará que los asistentes al evento no puedan parar de reír ni un solo segundo.

Luis Lara Ramos estará acompañado de Jesús Tapia y Vicente Ruidos, un trío que hará de las suyas para que nadie se arrepienta de haber asistido al show. Cabe destacar que los últimos dos artistas participarán de teloneros de manera intercalada durante la obra de teatro.

Como un aperitivo del show,se puede decir que Luis Lara, ejerciendo de Comandante, llevará la voz cantante y hablará al público de cómo es la relación con su cuñado Ramiro, de su situación tras separarse de su novia y de los problemas para entablar una nueva relación con otra chica tras haberse quedado soltero y sin compromiso.

Ya se pueden obtener las entradas para “A toda costa” Faltan muy pocos días para que se lleve a cabo la presentación del Comandante Lara. Las entradas se pueden adquirir desde la comodidad de la casa u oficina a través de la página web Entradas Total, por un total de 15 euros por persona.

Por tanto, aquellas personas que necesiten una dosis de risas y no quieran perderse el show del Comandante Lara en la Plaza Valle de Ricote a las diez de la noche, ya pueden comprar sus entradas.

Archena celebrará este año sus fiestas del Corpus por todo lo alto, pues contará con actuaciones de artistas nacionales reconocidos y destacados como el Comandante Lara, y conciertos de también Sergio Dalma e India Martínez.



