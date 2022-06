Dr. Solutions, suplementos que ayudan a recuperar o mantener la salud y el sistema inmune en forma Emprendedores de Hoy

jueves, 2 de junio de 2022, 08:00 h (CET)

La mayoría de las personas mantienen carencias nutricionales de forma crónica y constante debido a varios motivos, entre ellos, los hábitos alimentarios con alimentos fuera de temporada, que recorren grandes distancias o se mantienen en cámaras.

Todas las vitaminas y minerales son altamente sensibles a las temperaturas, la exposición a la luz y al oxígeno, además, los productos vienen de campos que no descansan los terrenos y, por ello, se encuentran nutricionalmente agotados, con lo cual el producto que resulta de ellos es carente a nivel nutricional.

Los métodos de cocción o la contaminación, entre muchos otros factores, hacen que una pieza de fruta o verdura que se consume hoy en día pueda tener hasta 10 veces menos concentración de nutrientes con respecto a la que tenía ese mismo producto hace 35 años.

La mayoría de personas que habitan las ciudades industrializadas o modernas viven en una situación de carencia nutricional crónica, por este motivo, entre otros, enferman. Aunque no lleve a la muerte por una situación carencial como sucedía hace años, esa carencia nutricional subletal sí termina enfermando y dificultando sobre todo la recuperación de estados de salud alterados, por lo que no solo se debe suplementar toda persona con enfermedades crónicas o trastornos crónicos, sino aquellos que deseen prevenir y mejorar su calidad de vida, evitando caer en situaciones de enfermedad o trastornos funcionales polisintomáticos.

La combinación de activos y la forma de sus sales marcan la diferencia entre un suplemento habitual y los suplementos nutricionales de Dr. Solutions, que son de diseño médico pensado para realizar intervenciones médicas de precisión en un proceso de recuperación de cualquier enfermedad o trastorno de los emergentes. A día de hoy, cada día se generan más diagnósticos de este tipo, siendo aptos los suplementos nutricionales de Dr. Solutions para pacientes con intolerancias y sensibilidad alimentaria. Estos también son respetuosos con la microbiota intestinal, debido a que sus ingredientes y excipientes son completamente inertes.

Dr. Solutions no pretende reemplazar, pero sí complementar una dieta y hábitos de vida saludables como la actividad física regular, para lograr fortalecer la salud de los consumidores, pretendiendo recuperar la salud sólida y la inmunidad solvente de la que se disponía hace 35 años cuando se comía de temporada, se vivía en los pueblos sin contaminación, se descansaba y se vivía sin estar rodeado de sustancias tóxicas.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.