Clínica Birbe y todos sus servicios relacionados con la cirugía maxilofacial

miércoles, 1 de junio de 2022, 16:25 h (CET) La cirugía maxilofacial es una especialidad médica y quirúrgica que se enfoca en el esqueleto facial, la cavidad oral y las estructuras cervicales de dicha zona.

Es decir, se encarga de tratar y rehabilitar mediante intervenciones las problemáticas presentes en la boca, cuello y cabeza.

Al respecto, una clínica maxilofacial es la encargada de proponer soluciones para tales afecciones. Con especialistas como el Dr. Joan Birbe, experto diplomado por el American Board of Oral and Maxillofacial Surgery, la Clínica Birbe, se dedica a la rehabilitación oral, implantología y cirugía maxilofacial.

Multiplicidad de tratamientos disponibles La Clínica Birbe dispone de tratamientos de cirugía ortognática, ortodoncia, cirugía oral maxilofacial, odontología, cirugía estética facial y estética dental. En el campo maxilofacial se enfocan en intervenciones quirúrgicas para la articulación temporomandibular (ATM, la articulación que une la mandíbula con el cráneo), traumatismos faciales e, incluso, para tratar tumores en la cabeza, cuello y boca. Paralelamente, centrados en cirugía oral, ofrecen procedimientos de frenectomía para tratar los frenillos bucales, fenestraciones para la erupción dental y cirugía de dientes incluidos con muelas del juicio, para intervenir en los dientes retenidos que no han conseguido aparecer completamente en las encías.

En el campo de la cirugía ortognática, Birbe ofrece intervenciones para tratar la apnea del sueño, asimetría facial, la alteración de mordida abierta, el trastorno de prognatismo mandibular, la retrognatia mandibular, el paladar estrecho y sonrisa gingival. En el segmento de cirugía estética facial, en este centro especializado disponen de bichectomía, blefaroplastia, cirugía de labios, feminización facial, implantes faciales, mandibuloplastia, mentoplastia, otoplastia, rinoplastia, rejuvenecimiento facial y lifting facial y óseo.

Asimismo, cuentan con especialidades odontológicas de estética dental con tratamientos de blanqueamiento dental, carillas de composite, carillas de porcelana, diseño de sonrisa y rejuvenecimiento dental. Además, realizan implantes dentales en 24 horas, cigomáticos e injertos óseos. En ese sentido, cuentan con tratamientos eficaces para el bruxismo, endodoncia, odontopediatría, periodoncia y prótesis dentales. Del mismo modo, ofrecen tratamientos de ortodoncia convencional, infantil, lingual, quirúrgica, rápida e Invisalign.

Profesionales capacitados y posibilidades de financiación de tratamientos Una particularidad de la Clínica Birbe es su equipo de profesionales altamente cualificados. Además de su director, Joan Birbe, cuenta con odontólogos especialistas en endodoncia, odontología restauradora y estética, periodoncia e implantes, ortodoncia, ortopedia dentofacial y ortodoncia quirúrgica, entre otros. Cualquier interesado en recibir un diagnóstico personal con un presupuesto con posibilidades de financiación puede contactar a esta clínica mediante su página web o llamando al teléfono.

Para tener calidad de vida es imprescindible gozar de buena salud en cabeza, cuello y boca. Visitando a los profesionales idóneos es posible encontrar los tratamientos más eficaces para recuperar el bienestar en dicha zona y vivir plenamente.



