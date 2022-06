Una oportunidad de inversión inmobiliaria vacacional en Madrid prácticamente única, por los expertos de PortobelloStreet.es Emprendedores de Hoy

miércoles, 1 de junio de 2022, 10:03 h (CET)

Para aquellos que buscan rentabilidad económica en el sector inmobiliario, una de las opciones más recomendadas es el alquiler de propiedades vacacionales. En este sentido, la Urbanización Costa de Madrid, en San Martín de la Vega, es uno de los lugares más atractivos para invertir en España, pues se trata de un entorno vacacional dirigido a los seguidores del turismo slow.

En ese contexto, la empresa portobellostreet.es presenta una serie de alternativas para invertir en propiedades destinadas al alquiler vacacional. Alberto Torres, interiorista y director creativo, y David González, CEO de la empresa, explican las ventajas de aprovechar esta oportunidad de inversión inmobiliaria vacacional en Madrid y las expectativas de la compañía de cara al futuro.

¿Por qué la Urbanización Costa de Madrid en San Martín de Valdeiglesias se presenta como una oportunidad perfecta para la inversión inmobiliaria?

La Urbanización Costa de Madrid construida en la década de los 70 se encuentra en una ubicación privilegiada, en pleno Parque Regional del Sureste, a solo 50 minutos de Madrid en San Martín de Valdeiglesias.

En estos momentos se encuentran a la venta algunos de los cientos de inmuebles, que se encuentran a un precio inmejorable, en una zona realmente espectacular y no lo olvidemos, que los deportes acuáticos y el enoturismo atraen a personas de alto poder adquisitivo que no encuentran alojamientos a su nivel en estos momentos, en un entorno privilegiado sin salir de Madrid.

Comprar, reformar, decorar y poner en alquiler vacacional una de estas propiedades, a los precios que se encuentra en estos momentos garantiza una rentabilidad difícil de encontrar en la Comunidad de Madrid.

La zona de San Martín está muy cerca de Madrid y, sin embargo, no es tan conocida por los madrileños: ¿cuáles serían vuestras actividades imprescindibles para un fin de semana allí?

La verdad es que nosotros fuimos los primeros sorprendidos. No imaginábamos la cantidad de ofertas turísticas de todo tipo que íbamos a encontrarnos allí y con una extensión superior al principado de Mónaco.

La primera y más evidente es la de ir a la única playa con bandera azul con una extensión de 3,5 km en la comunidad de Madrid. Si han oído bien, playa en Madrid. Con infinidad de calas y dentro de un paraíso natural.

Pero es que además de esto, tienes una oferta gastronómica inigualable. En cocina mediterránea, italiana o fusión.

El plato fuerte para mí son las actividades acuáticas como el wakeboard, wakesurf, flyboard, boat party, esquí acuático, paddle surf y kayak. Aunque si lo que te va es tener una experiencia en un barco de vela o motora lo puedes alquilar con o sin patrón que lo pilote.

Para los amantes del vino cuentan con 5 bodegas que se pueden visitar. La Sierra Oeste es la zona vitivinícola más importante de la comunidad autónoma.

Y si te gusta el senderismo, la bicicleta o montar a caballo, puedes realizar rutas increíbles. No hay que olvidar su entorno natural privilegiado. Pero es que también tienen lugares increíbles que visitar, como el Castillo de La Coracera, el bosque encantado o los toros de Guisando. Y si esto no te parece suficiente, puedes hacer prácticas de multiaventura: rápel, paseos a caballo, escaladas en pared natural, tiro con arco y hasta voley playa.

En PortobelloStreet.es diseñáis y decoráis propiedades para uso particular, pero cada vez realizáis más decoraciones en viviendas para uso vacacional. ¿A qué retos distintos de los habituales os enfrentáis en estos proyectos?

Cada vez son más los clientes que nos quieren para invertir en una propiedad de alquiler vacacional, porque no saben por dónde empezar. Nosotros les ayudamos a diseñar y decorar la propiedad de forma que sea atractiva para los inquilinos y que les permita obtener el máximo beneficio de su inversión.

Lo primero que hacemos es estudiar el entorno, no es lo mismo un apartamento en primera línea de playa, que una casa rural. Decoramos en función del perfil del cliente que busca cada espacio, teniendo en cuenta que no deja de ser un negocio para nuestro cliente y lo que busca es una rentabilidad mensual, por esta razón, se tiene que diferenciar de la oferta de su entorno y ser más atractivo que el resto de los inmuebles en alquiler de su alrededor.

Tenemos en cuenta también la durabilidad de los materiales, muebles y decoración, puesto que el tráfico de personas en una casa de uso turístico, no es lo mismo que en una casa particular, la mala elección de estos, puede bajar mucho la rentabilidad del inmueble.

¿Por qué es especial vuestro nuevo proyecto Apartamento Paraíso San Juan y qué lo diferencia de otros alojamientos turísticos?

La diferencia se encuentra en que hemos realizado un trabajo de 360º: hemos localizado la ubicación ideal del inmueble, elaborado el proyecto integral de interiorismo, buscado a la empresa de reformas que ejecuta la obra y decorado el espacio.

Además de esta primera etapa, también hemos creado un modelo de negocio nuevo. Tras analizar el tipo de vivienda hemos determinado que la mayor rentabilidad se encuentra en el alquiler vacacional, y por ello hemos creado un nuevo concepto de alojamiento turístico, que capta transversalmente el turismo slow, enoturismo, ecoturismo, turismo sostenible y a los nómadas digitales.

Y además hemos creado al inmueble de toda una imagen corporativa para que tenga entidad propia y una web que la identifique como tal.

Habéis comentado que en este apartamento una de las tipologías de público al que va dirigido son personas que disfrutan del turismo slow ¿Cómo han influenciado este tipo de turismo en la creación del apartamento?

El turismo slow consiste en viajar de modo relajado, de manera inmersiva en la cultura y gastronomías locales, sin horarios y para disfrutar en plena naturaleza. El ecoturismo, el turismo slow, ecológico y el turismo sostenible han servido de inspiración para crear una decoración natural, que ayude a la relajación y que te sumerja en un estado de tranquilidad.

A diferencia de otros apartamentos, este espacio está diseñado para ser vivido, que no deja de ser la base de la filosofía slow y no solo para dormir en él. Para ello hemos utilizado una paleta cromática de tonos tierra y arena y luego materiales en su versión más natural como la madera sin tintes ni barnices y materiales como la rejilla o el yute. En los tejidos hemos optado por el lino, integrando la naturaleza exterior del entorno privilegiado en su interior. Todo esto confiere al espacio un carácter acogedor en el cual podemos vivir la experiencia plena de un espacio natural en el que vivir inmersivamente la experiencia slow.

¿De qué forma la tecnología se ha convertido en una herramienta para el desarrollo de su empresa?

Desde el inicio nos apoyamos en la tecnología porque nos aporta una serie de beneficios para nuestros clientes en el acercamiento a sus necesidades. Primero desde la posibilidad de visualizar en 3D la distribución de sus viviendas a la incorporación de nuestra página web que este año cumple 24 años. Quisimos desarrollar un proyecto online desde el mismo momento que estaba comenzando el comercio electrónico, siendo la primera empresa en vender muebles y decoración en España.

Más tarde comenzamos a realizar renders hiperrealistas para que nuestros clientes pudiesen visualizar cómo les iba a quedar su hogar antes de adquirir nuestros productos.

En esta última etapa estamos desarrollando proyectos de realidad virtual que se podrán ubicar en el Metaverso. Meta-AD, es un servicio a través del cual podremos construir y diseñar nuestro hogar en el Metaverso para vernos virtualmente dentro de él y tener una experiencia “real” en nuestro cerebro de cómo será nuestra futura vivienda y podremos caminar por su interior viendo con luz de día o de noche con todos los detalles.

¿Cómo ha afectado la pandemia y pospandemia a la forma de afrontar la decoración de los alojamientos turísticos?

Pues es muy sencillo. Cada vez tenemos menos tiempo y esto ha hecho que los clientes necesiten más apoyo profesional, y nosotros hemos intensificado las herramientas para facilitarlas.

Acercando y solucionando las necesidades en todos los ámbitos. Además de hacer paquetes cerrados bajo un presupuesto contando con todas las necesidades de la vivienda, desde el proyecto a todos y cada uno de los detalles. Para que el cliente no tenga que encargarse de resolver los cientos de dudas que te plantea un contratista y la toma de decisiones que tiene que realizar.

PortobelloStreet.es es un referente español en la industria de la decoración. ¿Qué retos se presentan para el futuro de vuestra empresa y mantener vuestro éxito a largo plazo?

Los retos son continuos. Y la transformación es la única vía. Desde nuestro nacimiento como empresa en el año 1995 hemos vivido varias crisis, pero en nuestro ADN está ser innovadores tanto en modelos de negocio como en tecnologías. Fuimos pioneros creando la primera tienda online de muebles en España PortobelloStreet.es. Ahora estamos inmersos en el metaverso e investigado las posibilidades de la web 3.

El reto principal es competir en un mercado muy competitivo como el digital, donde las multinacionales se han asentado en España e incluso han abierto tiendas físicas.

Nuestros mayores competidores son empresas de tamaños mucho más grandes que en el pasado y más difíciles de restar cuota de mercado, pero con imaginación, talento e ilusión como hemos hecho en el pasado, estamos convencidos de que nuestro futuro no solo será bueno, sino mejor que nunca.

Hemos ido diversificando mucho desde que empezamos como una tienda pequeña en la localidad madrileña de Pozuelo de Alarcón. Primero fueron las aperturas de varias tiendas en otras zonas de Madrid, y luego la página web, que nos permitió llegar a toda España primero y fuera después, pudiendo realizar trabajos en el extranjero.

Luego vendría el comienzo de nuestro estudio de interiorismo con nuestra andadura en la televisión primero en Constructor a la fuga para La Sexta de Atresmedia, luego Lo vendo, lo alquilo para Canal Decasa de AMC Networks y el último proyecto emitido Casas de autor para la televisión de Enrique Cerezo 8 Madrid. Y ahora, uno de nuestros últimos proyectos es el ya mencionado servicio META-AD de realidad virtual para el Metaverso.

Pero esto es solo hasta hoy, mañana seguro que aparecerán nuevas vías de desarrollo y oportunidades, en nuestra incesante idea de evolución, nos sentimos cómodos en el cambio continuo.

Así pues, PortobelloStreet.es mantiene su crecimiento y evolución a lo largo de los años. Esta mejora constante la ha convertido en el aliado ideal a la hora de realizar una inversión inmobiliaria vacacional en Madrid que garantice resultados, como la de la Urbanización Costa de Madrid.



