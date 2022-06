Saladinas de Espelta, las galletas saladas de Biopanadería con múltiples beneficios nutritivos Emprendedores de Hoy

miércoles, 1 de junio de 2022, 08:00 h (CET)

Las galletas saladas integrales son una alternativa para complementar la alimentación en las dietas de adelgazamiento. Su alto contenido en fibra les permite ofrecer un efecto saciante al organismo, a la vez que combaten el estreñimiento acelerando el tránsito intestinal, por lo que consumirlas es muy beneficioso para la salud.

En este contexto, la marca de panadería, bollería y repostería Biopanadería elabora y comercializa Saladinas de Espelta. Se trata de una galleta salada elaborada a base de harina integral de espelta y de sésamo, entre otros ingredientes ecológicos, que contienen alto contenido de proteínas y fibras que evitan el crecimiento de la grasa corporal.

¿Qué propiedades nutricionales ofrecen las galletas Saladinas Integrales? Las galletas Saladinas Integrales de Biopanadería son excelentes para consumir como entrante antes de las comidas o a la hora de la merienda, ya que están elaboradas con un alto contenido de fibra. Esto hace que tengan un poder saciante que contribuye a disminuir la ansiedad por comer.

Están elaboradas bajo un proceso de producción 100 % artesanal y ecológico, utilizando ingredientes como harina de espelta integral con germen y sin salvado añadido, harina de centeno integral, aceite de oliva virgen extra, semillas de sésamo, harina de avena, cebada en polvo, sal, bicarbonato, pueden tener trazas de frutos secos. Además, no contienen azúcar, huevo ni leche. Debido a esto, su consumo está recomendado para pacientes con diabetes, para quienes llevan un tipo de dieta de adelgazamiento y para personas con problemas de intolerancia a la lactosa.

La ingesta de las galletas Saladinas Integrales aporta propiedades beneficiosas a la salud; son ricas en proteínas y contienen una gran cantidad de aminoácidos esenciales y minerales como el magnesio, fósforo, hierro y zinc, así como vitaminas del complejo B, A y E.

Cada galleta tiene un peso neto de aproximadamente 5 gramos, de 4 a 6 centímetros de largo y un grosor de 0,5 centímetros y se pueden adquirir a granel a través de la página web de Biopanadería.

Proceso de elaboración ecológico de elevada calidad Biopanadería ha establecido un sistema de producción ecológica integral que va, desde la elección de materia prima saludable y de alta calidad, hasta el proceso final de embalaje. Los productos son envasados en tarrina de polipropileno cerrado con film de polipropileno termosellado. También disponen de bolsas de polímero termoplástico, totalmente reciclable, con las cuales entregan sus productos a granel.

El envasado no solo es respetuoso con el medioambiente, también permite alargar la vida de conservación del producto, por lo que los consumidores reciben un producto en las mejores condiciones y sin haber sido alterado por ningún componente exterior.

Todos estos beneficios convierten a Biopanadería en una gran alternativa para adquirir productos de panadería, bollería y repostería con altos valores nutricionales, ideales para reforzar la alimentación y cumplir con una dieta equilibrada.

