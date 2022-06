Mocasines de ante de mujer, la elegancia y la calidad de Ortiz & Reed Emprendedores de Hoy

miércoles, 1 de junio de 2022, 08:00 h (CET)

Tener la sensibilidad para reconocer el buen gusto de la confección y saber combinar cada prenda para crear un atuendo especial en cada ocasión es fundamental para lucir una indumentaria de alto nivel, ya que no basta únicamente con tener prendas de calidad y buenos accesorios.

Entre todos estos elementos, uno de los más importantes, para casi toda mujer, es el calzado.

Ortiz & Reed, una compañía con amplia trayectoria y profunda tradición en el mundo de la confección, comprende la importancia de este elemento para dar estilo y elegancia a los looks, por lo que ofrece una extensa variedad de modelos en calzado, especialmente, en mocasines de ante mujer, los cuales dan un excelente toque de glamour y elegancia a cualquier atuendo.

Multiplicidad de diseños con materias primas de alta calidad El calzado de Ortiz & Reed cuenta con una extensa variedad de opciones que se caracterizan por la elegancia de los diseños y, a su vez, la calidad de la confección. Para elaborarlos, utilizan las mejores materias primas, especialmente materiales nobles, los cuales procesan con la paciencia y minuciosidad propias del artesano, hasta convertirlos en auténticas joyas para el arte de la confección.

Estos materiales se concretan en diseños con una notable calidad, cuya apariencia destaca por la elegancia de sus formas y la exquisitez de sus texturas.

Estas cualidades forman parte de la historia y tradición propias de Ortiz & Reed, una empresa con profunda tradición en la fabricación de prendas de vestir, cuyo legado preserva gran parte de esos métodos tradicionales de diseño y confección. Estas habilidades, preservadas y a la vez perfeccionadas a lo largo de los años, les han permitido diversificar su oferta en calzado, hacia una variedad que, a día de hoy, bordea los 100 diseños al año, los cuales se comercializan a nivel tanto local como internacional, gracias al glamour, elegancia y, sobre todo, calidad de sus mocasines y otros modelos en calzado para mujer.

Los orígenes de Ortiz & Reed La historia de Ortiz & Reed está ligada a las dos familias cuyos apellidos conforman el nombre de esta empresa, las cuales cuentan con una importante trayectoria en el mundo de la moda, incluso antes de reunir sus esfuerzos en un mismo proyecto. Desde orillas opuestas del Atlántico, estas familias compartían una misma pasión por la confección y una visión de excelencia plasmada en cada prenda elaborada.

Estas cualidades son las que, a día de hoy, se reflejan en cada modelo de Ortiz & Reed, como se puede apreciar en las diversas variedades de calzado para mujer que presenta su catálogo. Los modelos en mocasines de ante son una muestra de estas cualidades, ya que la variedad en formas, colores y elementos decorativos de cada modelo, se equipara con la elegancia y glamour propios de los estándares de calidad que esta empresa controla, tanto en los materiales como en las técnicas y habilidades de confección que usan para cada prenda.

