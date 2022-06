¿Qué son las operaciones vinculadas?, por Max Gestión Emprendedores de Hoy

martes, 31 de mayo de 2022, 17:33 h (CET)

Una sociedad comercial se conforma con socios que inyectan capital para dar inicio a una actividad económica que genere beneficios, bien sea a corto, medio o largo plazo.

Suele pasar que, en determinado momento, algunas de las personas físicas o jurídicas que la integran se ven en la necesidad de solicitarle a la misma un crédito para cualquier fin, incluso, para gastos personales, entre otras cosas.

Para realizar este proceso, hay varios aspectos a tener en cuenta, según los especialistas del despacho Max Gestión, quienes explican detalladamente todo acerca de las operaciones vinculadas, es decir, los préstamos entre socios y sociedades y la documentación correspondiente.

Todo lo que se debe saber sobre los préstamos entre socios y sociedades, por Max Gestión El equipo de Max Gestión recalca que hay varios puntos que hay que conocer en torno a los préstamos entre socios y sociedades, como, por ejemplo, que a este tipo de operaciones se les conoce como operaciones vinculadas, por el hecho de que son solicitadas por personas relacionadas con determinada sociedad.

A su vez, indica que se consideran personas vinculadas a una sociedad a aquellas que tienen un porcentaje de participación mayor a 25%, lo que quiere decir que no todos los socios pueden apelar a un crédito.

Las operaciones entre socios y sociedades pueden ser de diversa índole, bien sea liquidaciones de fondos de la sociedad, gastos personales, aportes de pensiones personales, etc.

Los expertos del despacho Max Gestión, dedicados a brindar asesoramiento económico, fiscal, contable, jurídico, informático, entre otros, remarcan que cualquier tipo de préstamos suscrito entre socios y sociedades, debe estar respaldado por un contrato debidamente registrado.

Qué documentación debe contener el contrato Los especialistas precisan que el contrato de préstamo mercantil entre un socio y una sociedad debe contener lo siguiente: datos de la sociedad, datos del socio al que se le presta el dinero, cuantía máxima del préstamo, tipo de interés devengado, forma de devolución, cantidad de cuotas y dinero y fechas de vencimiento.

Añaden que el contrato debe ser presentado en las respectivas instancias legales, ya que es esencial para la ejecución de los procesos contables de la sociedad. No obstante, puntualizan que no todos los préstamos requieren de la redacción de un contrato, ya que dicho proceso es necesario cuando se trata de una suma considerable de dinero.

Sin embargo, explican que en el caso de créditos de cantidades pequeñas, debe haber un compromiso de pago que, si no se cumple, debe devengar intereses.

Los interesados en recibir asesoría sobre el tema en cuestión pueden acudir a los servicios de Max Gestión. Para más información, se puede consultar su página web donde ofrecen todos los detalles. Además, en la plataforma se encuentra la dirección del despacho y sus números telefónicos.



