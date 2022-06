La tecnología contextual QUALO al servicio del comercio y del negocio para fidelizar a sus clientes Emprendedores de Hoy

martes, 31 de mayo de 2022, 16:00 h (CET)

La tecnología contextual proporciona nuevas posibilidades para las empresas que buscan optimizar la relación con sus clientes. Dentro de este ámbito, la aplicación QUALO ofrece un servicio universal de información localizada en tiempo real, que permite el acceso a contenido exclusivo con el fin de reforzar las estrategias de fidelización y generar más ventas.

Solo con la colocación de una QUALO BOX en cualquier punto de un establecimiento o local basta para proporcionar un acceso directo y selectivo a información relacionada con un negocio en particular. Estos sistemas de información son detectados automáticamente por los teléfonos móviles y proporcionan datos sobre ofertas, catálogos y menús, entre otras posibilidades, a sus usuarios.

Las funciones de QUALO fomentan el comercio La aplicación QUALO solo requiere ser descargada una vez y luego puede ser usada en cualquier negocio, comercio, entorno o espacio público. No demanda ningún tipo de esfuerzo por parte del usuario, ya que con abrir la app es suficiente para acceder a toda la información de forma sencilla e inmediata.

En este sentido, los sistemas de información de QUALO permiten presentar el contenido de forma ágil. Los clientes pueden acceder a varias direcciones enlazadas, ficheros en formato PDF, imágenes, audios y vídeos, entre otras posibilidades. Adicionalmente, los comercios cuentan con la posibilidad de ofrecer cuentas de fidelidad que los usuarios pueden almacenar en sus dispositivos.

Otra de las posibilidades que ofrece la aplicación es un sistema de recompensas que se activa a partir de las visitas de los clientes. Los comerciantes que instalan una QUALO BOX en sus locales también acceden a estadísticas que les permiten conocer al detalle cuáles son las necesidades de sus clientes.

Una mejor experiencia para los usuarios La aplicación es sumamente ligera y ocupa muy poco espacio en cualquier móvil. A la vez, la experiencia que proporciona es tan satisfactoria que los usuarios se acostumbran rápidamente a su uso. Al alimentarse automáticamente de información provista por dispositivos con tecnología bluetooth, QUALO no requiere instalaciones adicionales ni escaneos de códigos QR.

Actualmente, múltiples locales de restauración, hostelería, entidades públicas y privadas, comercios, espacios de ocio y distintos negocios disponen de instalaciones QUALO para poder ofrecer un mejor vínculo a sus clientes o usuarios.

El Intercambiador de Moncloa en Madrid y la estación de esquí Sierra Nevada en Granada son dos ejemplos de espacios que han incorporado la tecnología de QUALO para proporcionar un mejor servicio a sus clientes. Todos los negocios que se encuentran en estos lugares pueden ofrecer información exclusiva y promociones para generar una mayor actividad comercial.

Gracias al empleo de la tecnología contextual que permiten los sistemas de información de QUALO, cualquier negocio puede generar un vínculo más sólido y duradero con sus clientes.



