Agua de mar de Quinton: así es su protocolo de fabricación y garantía de calidad

martes, 31 de mayo de 2022, 13:38 h (CET) El agua de mar de Quinton es elaborada a partir de un protocolo único en el mundo que verifica más de 100 parámetros diferentes: el Advanced Quinton Protocol. A través de su departamento de Garantía de Calidad se expresa el compromiso con la excelencia y el respeto al medio ambiente gracias a los certificados ISO (International Standard Organization) Numerosos estudios avalan que el agua de mar es vital para el mantenimiento del equilibrio hidro mineral de las células, ya que contiene todos los minerales necesarios para su buen funcionamiento. Por esta razón, beber soluciones naturales a partir de agua marina no solo es beneficioso para la salud, sino que está indicado para todas las fases del desarrollo humano.

No obstante, para que sea idónea para el consumo humano es absolutamente necesario que sea extraída, y micro filtrada en unas condiciones muy concretas. En este sentido,Quinton, laboratorio biotecnológico dedicado a la fabricación de especialidades naturales a base de agua de mar micro filtrada en frío, también recomienda la Terapia Marina con fines terapéuticos. Tanto para la Terapia marina, como para las soluciones naturales a partir de agua de mar, la compañía alicantina ha generado y patentado un protocolo específico de recogida y elaboración definido en su día por el propio René Quinton, hace más de 100 años: el Advanced Quinton Protocol.

Consumo de agua de mar en condiciones óptimas: Advanced Quinton Protocol

Este sistema, único en el mundo, garantiza la biodisponibilidad de hasta 78 elementos de la tabla protocolo de fabricación periódica de Mendeleiev. Asimismo, mediante sus disruptivos métodos se evalúan más de 100 parámetros en analíticas internas y externas para garantizar la seguridad del consumo.

Pero, ese protocolo de fabricación no podría llevarse a cabo de forma óptima sin un control de calidad acorde. Por ello, fruto de una filosofía centrada en la mejora y evolución a todos los niveles, Quinton dispone de un programa de control y gestión de calidadmuy completo, cuyos principales objetivos son, por un lado, conseguir la máxima satisfacción de sus clientes, pero también la protección del medio ambiente. Al mismo tiempo, establece un sistema de idoneidad y eficiencia de sus productos a través de los certificados ISO, son documentos que acreditan que una empresa cumple al pie de la letra con una norma ISO (International Standard Organization).

Ventajas y beneficios de las certificaciones de calidad

Los certificados ISO son un conjunto de estándares con reconocimiento internacional creados bajo la premisa de ayudar a las empresas con la gestión, prestación de servicios y desarrollo de productos en la industria. Las diferentes certificaciones y autorizaciones conseguidas desde Quinton suponen, a su vez, un conjunto de herramientas destinadas al cumplimiento de las diferentes normativas las cuales son un respaldo para que sus productos sean de alta calidad.

Actualmente, Quinton está certificado según las normas: ISO 9001 (Sistema Gestión de la calidad), ISO 14001 (Sistema Gestión Medioambiental), ISO 13485 (Sistema Gestión de la calidad para fabricación de productos sanitarios), GMPs de Complementos alimenticios de la FDA y GMP/NCF de Cosméticos (ISO 22716), Garantía Halal (cumplen con la ley Islámica para consumo por la población musulmana), Certificado V-Label (producto vegano y vegetariano), y sello OEC (Origen Español Certificado).

En palabras de Francisca Brea, directora de Garantía de Calidad de Quinton, ‘’el desafío principal de la empresa es verificar que el sistema de calidad implementado alcanza los estándares establecidos y que su mantenimiento es correcto. Para ello anualmente se realizan auditorias programadas las cuales se planifican y organizan para que sean eficaces’’.

Un compromiso constante con la excelencia

Asimismo, en relación con el compromiso de Quinton con las certificaciones vigentes en materia de calidad, Francisca Brea sostiene: ‘’creo que lo que hace diferente a Quinton es que somos una empresa comprometida con la calidad, con la excelencia y con el respeto al medio ambiente’’. Y añade: ‘’gracias a estas certificaciones, hay un aumento de la eficacia y de la eficiencia de los procesos, una detección más rápida de los problemas, mejora de la satisfacción del cliente, mejor comprensión de las necesidades del cliente, una mejor percepción de la empresa’’.

El trabajo que desde los laboratorios se realiza cada día consigue, a su vez, que se generen menos errores y exista una mayor optimización en cada proceso. Además, ‘’genera confianza a posibles clientes, demostrando el compromiso de la organización por la calidad’’, añade. Gracias a este esfuerzo desde el departamento de Garantía de Calidad y a la dedicación de los diferentes departamentos interconectados, la empresa se asegura la confianza de clientes y distribuidores.

